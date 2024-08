Esta noche, en el Castell de Bellver, se celebra, con todas las localidades vendidas, la Gala de Dansa Ballarins Mallorca protagonizado por cinco bailarines mallorquines, en la actualidad formando parte de los ballets más importantes de Europa, todos exalumnos del Conservatori de Palma.

Será un espectáculo tridimensional. Por una parte, cinco bailarines de ballet clásico mallorquines, hechos como tales en Palma, en el Conservatori, que una vez que terminaron la carrera se tuvieron que buscar la vida lejos de casa, consiguiendo, a base de esfuerzo y tesón, su sueño: bailar en un gran ballet a nivel mundial. Nos referimos a las hermanas Francesca y Ana Busquets, Tomás Sanza Casas, Mar Bestard y Antoni Cañellas, bailarines de los ballets del Teatro Mijhailosky, de San Petesburgo; de la Compañía Nacional de Danza (España); Ballet Nacional de Varna (Bulgaria) y Northen Ballet, de Leeds (Inglaterra), respectivamente. Por otra, todos aquellos que luchan por alcanzar unos objetivos, tendrán en ellos el mejor ejemplo: si no peleas en la vida, si te conformas con quedarte aquí, a ver qué pasa, estás perdido. Por eso, sal, lucha por lo que quieres, enfrentándote a todos los obstáculos que encuentres entre tu sueño y tú, y si llegas a la cima, que si no cedes llegarás, una vez en ella sigue escalando, como han hecho ellos. Como siguen haciendo ellos. Y por otra, lo emotivo. ¿Os imagináis lo que puede suponer para padres, abuelos, amigos, compañeros de clase y de juegos de cuando eran pequeños, verlos bailar esta noche, casi todos por primera vez, sobre un escenario? Porque algunos de los padres no los han visto nunca en una actuación, ante un público volcado con ellos, que es como va a estar el público esta noche. ¿Os imagináis cómo estarán, entre felices y emocionados, sobre todos sus padres, hermanos, abuelos? Pues eso es lo que va a suceder esta noche en Bellver.

Aniversario especial

El pasado fin de semana, Jurgen Lakal y su mujer, Nati Expósito, fueron entrevistados por El Chopo en su programa La movida de El Chopo, que se emite diariamente desde el restaurante El Alpendre (en la calle Blanquerna, Palma).

Jurguen, multioperado por el cáncer de colon, contra el que sigue luchando a diario –por una parte a base de quimio, por otra con las cremas y aceites que elabora a través del cannabis–, estuvo hablando de su enfermedad, de sus consecuencias, de cómo se enteró, de las veces que se ha operado, de cómo descubrió los efectos positivos del cannabis, de cómo los aprovecha. También habló de Cancer, Cannabis & Co, canal que ha abierto en las redes sociales a través del cual contacta con los enfermos de cáncer de cualquier lugar del mundo, a quienes los anima a seguir en la lucha, contándoles lo que hace, cómo se siente después de una quimio, cómo suele hacer frente a las crisis que el cáncer le produce. Crisis que le puede afectar más a la mente que al cuerpo. Les habla también de la importancia del andar. Es más, lo hace tras haberse dado una caminata desde su casa –vive en El Terreno– hasta la Catedral, o al Dique del Oeste. Vamos, que no habla porque se lo han contado, sino que lo hace desde su propia experiencia. Y habla también de la suerte que ha tenido con su mujer, Nati, que lo ha dejado todo por él. Y Nati, que está a su lado, se emociona. «Sí, desde que enfermó, mi única prioridad es él, estar a su lado para que no se sienta solo, para animarle. A veces me tengo que comer las lágrimas, a veces no que queda otra que sonreír. Y es que quiero contribuir a que no le falte nada y que, a pesar de todo, somos felices», confiesa Nati.

Jurgen le cuenta a El Chopo, y a los oyentes, que puede que otra de las cosas que suelen desaparecer cuando a uno le detectan un cáncer es que los amigos, incluso los familiares, que antes estaban a tu lado, o que iban a cenar o de fiesta contigo, ya no te llaman, ni siquiera te visitan. Vamos, que se han olvidado de ti. «¿Y qué hago? Antes de borrarlos de mi vida, les escribo una carta explicándoles el por qué tampoco quiero yo saber nada de ellos», dice él. Antes de acabar el programa, Jurgen anunció que iba a hacer una serie de podcasts basados en su propia experiencia. Mientras tanto, seguidle en las redes a través de Cancer, Cannabis &Co.

El Chopo invitó a Jurgen y a Nati a su programa de radio, en El Alpendre.

Nati y Jurgen, con otros amigos, en la fiesta del 25 aniversario de Roddi y Julián.

Por cierto, y al margen del programa de El Chopo, nos cuenta Jurgen y Nati que en la víspera estuvieron celebrando un aniversario, «no el nuestro, sino el de unos amigos, Julián Díaz y Roddy Olocco, la primera pareja gay que se casó en Mallorca, en Calvià, celebraban su 25 aniversario, boda que tuvo como escenario el Ajuntament de Calvià, siendo la alcaldesa, Margarita Nájera, la oficiante de la ceremonia, que pasará a la historia como la primera boda gay que se ha celebrado en Mallorca». Pues desde aquí, vaya nuestra felicitación a Julián y Roddi. Y que sea por muchos años más.