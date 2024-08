La otra mañana pillé jugando a pádel a Miguel Such, de Fibwi Televisión, que junto con su pareja deportiva Antoine se enfrentaban a Julián Aguirre, fotorreportero de Ultima Hora, emparejado con Juanjo. Primero traté de robarles las fotos, pero, ¿para qué?, me dije. Si los conozco. Así que me dejé ver, y tras hacer la foto de rigor de antes de comienzo de la partida, la iniciaron. Como hacía mucho calor, estuve solo un rato. Ellos, en cambio, aguantaron. Lo entiendo en Julián, que en verano, perreando por ahí, se pasa la mayor parte del día al sol. En cambio, Miguel Such no estuvo mucho tiempo bajo el sol, y los otros dos, imagino que como Such, procuraron evitarlo lo posible.

No sé si esa fue la pista donde hace unos días Cristiano Ronaldo jugó a pádel, pero por lo que cuentan es una de las solicitadas del MegaSport. Lo cierto es que, pese a lo mucho que se juega a diario en ella, está impecable, lisa, sin que se levante una brizna de polvo. Al final, por lo que me contó Julián ese día por la tarde ganaron la partida Miguel & Antoine por 6-7, 6-7. Aunque el resultado es lo de menos, o al menos es lo que suele decir el que pierde. Lo que sí quedó claro es que ambas parejas mostraron una serie de buenos golpes, tanto en el saque como en la devolución de la bola al campo contrario con la mala intención de que el rival no pueda golpearla, o golpearla mal. No sé los otros tres, pero Julián, que yo sepa, no suele entrenar, sin embargo golpea y aguanta, que ya es algo. Igual algún día me apunto a una partida, aunque debo decir que jamás he jugado a pádel, pero sí un poco a tenis, de lo cual hace años, ¡muchos años!. Así que, además, en cuanto a juego, pádel y tenis tiene poco que ver, solo que ambos se juegan con una raqueta, una pelota y una red. Y luego está lo demás, el saque, la devolución, que puedes dejar que la bola toque la pared de fondo antes de arrearle tú. En fin, que en estos casos lo suyo es asociarse con otro que sepa, sin decir a los rivales que eres novato en estas lides, ya que como se enteren, te mandarán todas las bolas a ti, convencidos de que vas a fallar. Pero es que todos empezaron no sabiendo, o sabiendo menos que su rival, ¿no? Por eso digo que igual me apunto, y como tengo dos factores a mi favor: aguanto los calores como el que más y sé perder. Y como las derrotas forman parte del aprendizaje, pues ya digo que igual me animo. El Chopo ya se casó en martes, que cayó en 13 Como os adelanté hace una semana, el martes, día 13, se casó El Chopo Fernández con la mujer de su vida, Cristina Jiménez. La boda se celebró en el registro de Santa Margalida ante dos testigos, con los que luego se fueron a almorzar. Imaginamos que El Chopo no pediría paella, dado la cantidad de arroz que su flamante esposa y él recibieron a la salida de la estancia donde habían contraído matrimonio. Pero es que hay más, ya tras la comida, ella se fue al trabajo, como cualquier otro día, mientras que él se vino a Palma, pues a partir de las seis tenía que ponerse frente a los mandos de la radio que emite desde el restaurante El Alpendre, en Blanquerna, dando paso a la entrevista que su colaboradora, Kathleen Bendelack, le hacía a Francesca Busquets, bailarina del ballet del Teatro de Mikhailosky de San Petersburgo (Rusia). Entrevista que giró en torno a la Gala de Dansa Ballarins Mallorquins, acontecimiento que tendrá lugar el próximo martes por la noche en el Castell de Bellver. Por la mañana se casó con Cristina en Santa Margalida. En este evento artístico se reunirán cinco bailarines mallorquines pertenecientes a ballets reconocidos mundialmente, lo cual, sin duda, será uno de los acontecimientos culturales –y emotivos– de este verano. Pues como decimos, controlando el sonido y la música de dicha entrevista, estaba el recién casado en martes, y en día 13, El Chopo Fernández con Cristina, a quién deseamos, junto a su ya esposa toda la felicidad de este mundo.