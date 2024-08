Uno de mis confidentes de la Plaça del Comtat del Rosselló me llama para decirme que los 'okupas' que durante unos días 'okuparon' la parte de atrás de donde está el bar y el pequeño parque infantil, y que luego se fueron, han regresado con la intención de quedarse hasta que les plazca. Es más, nos dicen que días atrás, tras haber vuelto los okupas, la Policía Local fue al lugar y un equipo de Emaya, éste para limpiar la suciedad que había allí. Finalizado el trabajo, se fueron. Y los policías también, quedándose ellos allí, con la intención de seguir pernoctando. ¡Ah! Además del perro, ahora se han traído un gato.

El confidente nos cuenta que como vecino se siente molesto al ver que la vía pública cercana a donde vive ha sido 'okupada', «lo cual no ocurriría si en vez de esta plaza hubieran 'okupado' la plaza de Cort, o se hubieran instalado frente a la casa de la presidenta del Govern, o la del alcalde de Palma, o la del presidente del Parlament, o la de cualquier político de cualquier color, sea de derecha, izquierdas, zurdos, centro, arriba y abajo, de Palma o de cualquier localidad de la Isla. Sin embargo, se instalan de nuevo, llega la policía, pero siguen ahí. Eso sí, veo que ahora, durante el día, retiran las mantas de suelo y las guardan no sé donde y se van», comenta el vecino, incómodo por esta situación que se repite desde hace años en esta Plaça del Comtat del Rosselló, justo al lado del Mercat de l’Olivar.

Cuentan los vecinos que antes de irse a dormir, comen en las mesas del chiringuito

Un día de esta semana, a media mañana, nos dimos una vuelta por el lugar y, efectivamente, ahí estaban. Eran siete u ocho, además del perro y el gato. Estuvimos observando qué hacían y mientras unos recogían las mantas, que apilaban al lado de la pared de bar, otros limpiaban el lugar, luego se quedaban hablando y al rato desaparecían, para volver de noche, a veces ocupando las mesas del chiringuito que dejaban con restos de comida y vasos de plástico, y luego se iban a dormir en la parte de atrás del mismo.

La 'okupación'

No tenemos nada en contra de esta gente, pero nos llama la atención que siendo lo jóvenes que son, en horas de trabajo, algunos estén ahí, sin hacer nada, en una zona pública, a la que, durante muchas horas, a lo largo del día, convierten en su casa y en las de sus mascotas. ¿Significa eso que la calle puede ser 'okupada' del mismo modo que se 'okupa' una vivienda? ¿Nos lo puede explicar alguien con mando en plaza? Porque eso es lo que está pasando, y como pasa, y pasa a menudo, y pasa ya en todas partes, aledaños del Estadio Balear, bajo el puente frente al Rafal, en algunas calles de Palma. Van a tener que crear la «concejalía de 'okupación'» para que alguien dé la cara o resuelva este problema.

La semana pasada denunciamos también el estado deplorable en que se encontraba el parque de Son Simonet, sito en la barriada de Cas Capiscol. Ese mismo día, nos contaron los vecinos que nos habían informado de su situación, hubo como una especie de zafarrancho de limpieza, «lo poco veces visto», dice el coordinador de zona, a cargo de jardineros de Cort. Además, visitó el parque por la tarde, habló con algunos vecinos que se encontraban paseando a sus perros, que insistieron en que el parque estaba sucio. Que sí, que por las mañanas, por espacio de dos horas, otros tantos jardineros lo limpiaban, lo cual no es suficiente –en eso estuvieron de acuerdo los vecinos, ya que con ese poco tiempo no se puede limpiar, regar u ordenar. Aparte de que al parque, a diario, acuden los sin techo que viven en Ca l’Ardíaca, que pasan allí parte del día fumando y bebiendo, incluso algunos haciendo sus necesidades –mayores y menores–. Es más, incluso algunos –seguramente no de Ca l’Ardíaca– practican sexo (tenemos imágenes de lo uno y de lo otro).Todo a plena luz del día y a la vista de quién lo quiera ver.

El parque de Son Simonet

Urge mayor vigilancia

Al día siguiente, acudió a dicho parque la concejala de Infraestructuras, Belén Soto, acompañada del coordinador general y de la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio para conocer en vivo lo que pasaba, lo cual es bueno, pues cuanto más conozca el problema la persona que lo ha de resolver, más pronto llegará la solución al mismo, que en este caso, además de mantener el nivel de limpieza alto, requiere una mayor vigilancia, o sea, una presencia del policía de barrio, que le vean, y así, los que fuman, beben, hacen sus necesidades y el amor como pueden entre las plantas y arbustos, se comportarían de otro modo, porque, de lo contrario, pasa lo que pasa: que llega el fin de semana y el parque se vuelve a llenar de porquería, de personas que beben y fuman o que buscan la discreción del matorral para hacer sus necesidades y –algunos– dar rienda suelta a sus apetitos sexuales como ha vuelto a ocurrir en este pasado fin de semana (también tenemos vídeos y fotos). Vamos, que algo se tendrá que hacer para lograr que el parque sea un lugar de esparcimiento para el vecindario y de disfrute sin sobresaltos. Y ya puestos, hay que decir también que, al parquecito infantil que hay, habría que ponerle una puerta para que en él no entraran los perros a hacer sus necesidades. Tampoco estaría de más, como han hecho en otros parques infantiles de Palma, que la arena estuviera cubierta por una superficie sólida a fin de evitar posibles infecciones a los que juegan en él, porque seguro que si se analizara la arena igual nos sorprendíamos.

En resumen, tenemos un coordinador de zona que va y habla con los vecinos, la responsable de Infraestructuras que se desplaza para conocer de primera mano la situación de lo que es ya un problema, cosa que no es habitual en otros concejales, pero es evidente que falta un tercer elemento: más vigilancia a cargo de la Policía Local. De lo contrario, seguiremos hablando de este tema muy a menudo.

¡Esa puerta...!

Puerta abierta en el Parque Krekovic

Otra vez, la puerta de contadores que hay en una de las paredes externas del parque Krekovic, de Palma, ha sido forzada; por lo que está abierta. Teniendo en cuenta el material eléctrico que hay en el compartimento cerrado por la misma, señal de que es peligroso sobre todo si es manipulado por personas no expertas, pedimos a quien corresponda que la cierre.