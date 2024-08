«Quiero dar la vuelta al mundo a pie en 12 años»

En las redes sociales se hace llamar Paco Base Camp y tiene un objetivo: recorrer el mundo a pie en la próxima década. Va solo, con una especie de carro que ha tuneado con ruedas para transportar sus pertenencias: una mochila y ya.

La vida de Paco es de auténtica aventura. Nació en una pequeña ciudad del sur de Polonia, pero en 1998 se mudó a Palma. Fue estafado por un hombre que le prometió trabajo. Tras este suceso, pasó 15 días viviendo en Platja de Palma. En la arena. No sabía hablar castellano. Tras conseguir una breve estancia de tres meses en un albergue, conoció a paisanos que le ayudaron a buscar trabajo y pudo pagar una modesta habitación en un hostal familiar. «He sido autodidacta a la hora de aprender el castellano. Además, como en Polonia tenía experiencia en la construcción, aquí conseguí trabajo», explica.

Al año, Paco trajo a su familia. Se sacó los estudios de mecánico de automóviles y en 2006 abrió su propio negocio en Mallorca con socios. «He trabajado mucho por aquello de que no me faltase de nada», apunta.

Recorrer el mundo

«He estado diez años seguidos sin viajar por el trabajo. Pero un día, decidí visitar Colombia». Desde entonces, ha recorrido prácticamente toda Europa y ha estado en algunos países de América Latina. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando pensó en recorrer el mundo: 40.000 km. «Busqué por internet las maneras asombrosas de viajar, hacer algo distinto. Topé con gente que había viajado, sola y a pie, y me pareció asombroso. He encontrado a 10 personas que han recorrido el mundo de esta manera y yo quiero ser la onceava», dice al otro lado del teléfono.

Porque Paco se marchó de Mallorca directo a México en 2023. Allí lleva un año y de momento continuará allí. En las aventuras de este último año, asegura que (casi) todo ha sido positivo: «He conocido a mucha gente que me ha ido ayudando con trabajos temporales y alojamiento. Además, en países como México, la gente es muy amable y a mí me avisaban y aconsejaba dónde ir cómo», expone.

Ha creado un GofunMe porque necesita conseguir apoyo económico ya que no cuenta con ingresos suficientes. Va trabajando temporalmente para financiar sus estancias. Ahora, intenta recolectar algo de dinero para emprender pronto su próxima aventura. Aparte de la campaña que hace en redes para financiar el reto, ha dado entrevistas para televisiones. Una de las últimas fue en Bolivia.