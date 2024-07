El cumpleaños de un reportero en la isla mientras captura a la Familia Real

Los Reyes, un año más, están aquí como habrán podido ver los seguidores de nuestro diario, puesto que desde el sábado no paramos de hablar de ellos. Les acompaña la Reina emérita, Doña Sofía, mientras que la Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía, siguen en París, asistiendo a la Olimpiada, y, sobre todo, siguiendo a los olímpicos españoles.

La presencia real en Marivent de este año es, además de más corta que en anteriores, un tanto atípica, precisamente a causa de esa brevedad, lo que les obliga a participar en varios actos en un mismo día: el domingo, mientras elRey Felipe VI surcaba los mares a media mañana, pensando en la Copa del Rey, su esposa, Doña Letizia asistía a la clausura de Atlàntida, entregando, además, el premio Masters of Cinema al actor Michael Douglas. Al día siguiente, lunes, recibían en Marivent a miembros de la sociedad civil de Balears, un acto que se viene celebrando desde hace varios años, aunque anteriormente se llevaba a cabo en el Palau de L’Almudaina.

El martes, Don Felipe participó en la 42 Copa del Rey Mapfre y por la tarde recibió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y así. Es decir, nada que ver con las anteriores vacaciones, ni mucho menos con las de sus padres cuando eran reyes, tanto por el número de días que se prolongaban –daban comienzo en la última semana de julio y terminaban a finales de agosto–, como por los invitados que tenían en palacio. Personajes de primera línea mundial, lo que hacía que en Palma se concentraran muchísimos periodistas, bastantes de ellos llegados de otros lugares del mundo. Y es que valía la pena. Sí. Porque en una semana hacían entre ocho y diez temas relacionados con la Familia Real y sus invitados, y otros tantos que lograban por su cuenta a costa de famosos que venían a la Isla, muchos de ellos por aquello de que la sombra del Rey es alargada.

Sin embargo, hoy, todo aquello queda en el recuerdo. Y lo peor es que cada año que pasa, al acortarse más las vacaciones reales, menos gente famosa llega, y la que viene hace todo lo posible por hacerse fotos uno mismo. Una vez retocadas, a fin de salir más favorecidos, colgarlas en las redes sociales, con lo cual, al tener todo el mundo acceso a ellas, no vale la pena seguirlos, ya que también, tarde o temprano, llegarán a las redacciones de los diarios y revistas, cosa que no ocurría antes, que si querías la foto tenías que salir a por ella. Eso ha hecho que muchos periodistas que venían antes no vengan. Y los que vienen, vienen menos tiempo que antes. Es más, de entre los pocos que hay ahora mismo en Palma, algunos se marcharán entre el 12 y el 15 de este mes, sabiendo, además, que cuando los Reyes abandonen Marivent, se notará un bajón.

Cumpleaños ‘real’

Raúl con la tartita de sus 44 cumpleaños antes de soplarla.

Anteayer fue el cumpleaños de uno de estos reporteros que todavía quedan, Raúl Terrel, que desde hace 21 años cubre el verano de laFamilia Real, lo que significa que durante esos años no ha podido celebrar el cumpleaños con su familia. Por eso, pensando que este año tampoco lo iba a celebrar con ellos, entre unos cuantos más allegados a él, como Txema Clarés (posiblemente el más veterano de los reportero que cubren los veranos reales), Joan Lladó y Fabiola Rodero. Ellos, fotógrafos; ella, cámara de televisión de la agencia Gtres. También estaban el cámara de TV Javi Romero y Julián Aguirre, de Ultima Hora. Le montamos una fiesta, o mejor, un desayuno cumpleañero. Quedamos con él en la pastelería de Ángel Cortés, dónde desayunamos a base de riquísimas ensaimadas y café con leche… ¡Ah!, bueno… Antes de nada, Julián Aguirre le regaló un siurell, que más regalo mallorquín que ese no hay. Y decir también que al final, Ángel le sorprendió con una tarta con dos velitas en forma del número cuatro. Pese a que trató de disimularlo, Terrel se emocionó. No hubieron lágrimas, pero casi.

Raúl, con el ‘siurell ‘de Julián, y Ángel, en cuya pastelería celebramos su cumple.

Y es que los que cubrimos el verano mallorquín somos así. No tenemos amigos a la hora de buscar la noticia. Incluso nos engañamos unos a otros. Por ejemplo, si yo trabajo en equipo con otro, y sé que mañana noche, como contó uno durante el desayuno, los reyes, famoso de moda, de redes sociales, por tanto perseguido por todos, van a estar en tal sitio. Y eso, además de mí, solo lo saben uno o dos más. Si digo que es mi cumpleaños invito a cenar a los que no lo saben y así los dejo fuera.

Por supuesto, mi compañero es de los que va y hace el reportaje. Naturalmente, al día siguiente, cuando se sepa la triquiñuela vendrán los cabreos, pero como eso lo hacemos casi todos, se olvida enseguida, y a otra cosa.

RaúlTerrel, a quien conocimos hace 21 años en la Platja de Muro haciendo un reportaje los dos solitos, a Terelu Campos y a Pipi Estrada, le deseo muchas felicidades, y que cumplas muchos más. ¿Qué otros temas quedan? Entre los clásicos, pues Ana Obregón con su nieta, si es que vienen, alguien que aparezca por sorpresa por Formentor o alguna cala de por ahí. Tal vez por s’ Era de Pula. Pero salvo sorpresas, poco más. Que ojalá nos equivoquemos.