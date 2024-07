Sergio Gabriel Martínez, conocido mundialmente como Maravilla, un argentino de Avellaneda, pero residente durante gran parte del año en España, lo ha sido todo en boxeo, como lo prueban esos doce títulos mundiales que consiguió a lo largo de su carrera, en la que posiblemente alcanzó sus grandes éxitos entre 2010 y 2014. Maravilla solía boxear con la guardia baja, con mucho movimiento de pies, muy al estilo de Mohammed Ali. Como quedando a la defensa, esperando a que el otro ataque para contraatacar él, lo cual, a tenor de los títulos conseguidos, le dio buen resultado.

En la actualidad, ‘Maravilla’ Martínez, que se declara seguidor -subraya- «moderado» del River Plate, no está muy claro si está retirado definitivamente de los cuadriláteros, puesto que, si se le presenta la oportunidad, no descarta volver a ellos. Es actor y tiene mucho éxito en las redes sociales en las que cuenta con más de cien mil seguidores. De hecho, a raíz del confinamiento del COVID, se unió al cómico Nicolás Biffi, con el que hizo giras por diversos países sudamericanos, actuaciones en las que mientras este hacia reír a quienes asistían al espectáculo, Martínez les daba charlas sobre motivación personal y boxeo.

Volviendo a los cuadriláteros, se ha dicho que a lo largo de su exitosa carrera ha logrado ganar alrededor de trescientos millones de euros. Le preguntamos por eso la otra mañana, en el bar del Mega Sport, a dónde había llegado con Juanito García, responsable de la sección de boxeo de dicho club, ya que viene a dar una charla a los púgiles y aficionados/as a este deporte que, a diario, entrenan en este, y que son más cada día. Pues como hemos dicho en otras ocasiones, el boxeo mola, no solo para dedicarse a él, sino porque te pone en forma y te da agilidad y seguridad. De ahí que, por esta última razón, sean muchas las féminas que lo practiquen.

«Eso es mentira -dice a lo de haber ganado esa cantidad de dinero-. Piense que un púgil, sobre todo desde que empieza hasta que se consolida, no gana dinero. Como mucho, gana para vivir. Cuando puede que gane es en los últimos años de su carrera, una vez que se ha hecho un nombre en este mundo. Pero de eso, a que he ganado trescientos millones… No, por favor. Diga que no es cierto».

Minutos antes del medio día, hora en que habían sido convocados los deportistas, cerca de un centenar, lo cual es mucho, y más en un día caluroso -como era ese día en el que uno donde mejor se encuentra es en la playa y no escuchando a un púgil-, comenzó la master class de ‘Maravilla’.

Por lo que pudimos escuchar -y entender, pues uno al boxeo no lo tiene muy a mano-, ‘Maravilla’ basó su discurso en su propia experiencia… Que qué mejor, ¿no? Porque conseguir una docena de títulos mundiales da para poder hablar y aconsejar con tranquilidad a quiénes les interese o practiquen este deporte.

Asimismo, les habló con voz pausada, remarcando lo más destacable. Por ejemplo, les habló del trabajo defensivo del boxeador en el ring, advirtiendo que cuantos menos golpes entren -refiriéndose a los que propina el contrario-, mejor, «ya que cuántos menos golpes recibas a lo largo de tu carrera, mejor podrás vivir a partir de cuando decidas retirarte. Yo siempre pensé eso, que cuándo lo deje quiero llevar una vida saludable».

Por ello insistió en que si le entras, aprovecha, pero sal pronto y así evitas que te cace. Y en cuanto a lo de la guardia baja, aparte de que así se sentía cómodo, era para mejor estudiar al otro y, al mismo tiempo, provocarle. Y él cuando entraba, golpeaba y enseguida daba un paso atrás, continuando con la guardia baja….

Dos horas muy interesantes

Les habló de cosas muy diversas, tanto que enumerarlas ahora no sería fácil, sobre todo por las muchas que fueron. Pero estuvo bien. Por lo apuntado más arriba. Por esa transmisión de ideas por parte de quién tiene mucha experiencia. Aplicarlas les vendrá muy bien a quiénes saben observar y escuchar. Y si hace tres semanas, en el mismo gimnasio, la campeona mundial y también de Europa, además de medalla de oro olímpica en halterofilia, Lydia Valentín, dio su clase magistral entre también cerca de un centenar de practicantes de este deporte. Aseguro que los presentes sacaron ideas para llevarlas a la práctica, ya sea en entrenamientos, ya sea en competiciones.

‘Maravilla’ pretendió hacer lo mismo, y pensamos que lo consiguió. Y quien seguro, de ente los asistentes, le prestó mucha atención fue Jon ‘Tornado’, que en unos días disputa el campeonato de España del peso pluma, contra Antúnez. Y quién dice ‘Tornado’, dice también Coco Campaner, que regresa al ring en breves fechas para lo que se está preparando a fondo, por lo cual pensamos que debió tomar buena nota de lo mucho que dijo el argentino durante su exposición. ¡Ah!, bueno, y decir también que este quedó gratamente sorprendido viendo la cantidad de mujeres que asistieron a esta master class, igual que de las instalaciones del Mega. «Mira que he estado en gimnasios, pero cómo este, he visto pocos».