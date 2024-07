Tres en uno l Los radio-bar, de moda l ‘Ou Verd’ expone l ¡Ojo con esa acera!

La pintora Sandra de Jaume abrió el pasado jueves en Santa Maria del Camí, su taller, sala de exposiciones y escuela de pintura. O si lo preferís, un tres en uno en torno al Arte, ubicado en lo que es su casa. Eso sí, cada cosa en su sitio, con independencia total en cuanto a espacio.

Y a tenor del numeroso público que asistió –más de doscientas personas–, la presentación fue un éxito. Sí. Porque el público tuvo ocasión de ver, primero, en lo que es su taller, una exposición de sus cuadros, y segundo, en el amplio recinto al aire libre destinado a exposiciones, obras de dos reconocidos artistas, como son la artista contemporánea Valentina Vau, y el escultor de piedra, Marcos Torandell. «Este es un espacio abierto a todos los artistas que deseen exponer», señaló Sandra.

Por último, se mostró la escuela de pintura, que ya cuenta con bastantes alumnos, entre ellos una familia moldava casi al completo, pues acuden a clase el padre, Iván; la madre, Elena, la cuñada, Elena, y los hijos, Patricia y Enma. «En la clase puede haber algún que otro problema en relación al entendimiento –comentó Sandra–, en especial cuando no asiste el que habla español, puesto que los otros cuatro solo hablan ruso… Pero, con buena voluntad por parte de todos, nos hacemos entender y el problema deja de existir». Pues vaya, desde aquí nuestras felicitaciones a Sandra por ese tres en uno artístico que acaba de inaugurar, y que deseamos que le vaya muy bien.

Más programas

De un tiempo a esta parte se han puesto de moda radios que emiten desde bares y restaurantes. Si mal no recordamos, el pionero de las mismas fue Manolo, emitiendo desde el Bar Cristal su Fideui abiertos, y después, en otros locales, bares y restaurantes, que reclamaron su presencia. Señal de que la cosa funciona. Y funciona porque a poco entró en acción otra ‘emisora-bar’, esta de la mano de un uruguayo afincado en Mallorca, conocido por El Chopo. Primero emitió desde un establecimiento de calle Ausiàs March, de Palma, y desde hace unos meses lo hace desde El Alpendre, un restaurante de calle Blanquerna. Y si la radio de Manolo se caracteriza por las tertulias, y alguna que otra entrevista, la de El Chopo se decanta más por las entrevistas y, de vez en cuando, alguna tertulia. Y últimamente se abre a otros programas. De momento, uno de ellos es el de la actriz, guionista y escritora inglesa, natural de Cambridge, pero residente en Palma desde hace más de tres décadas, Kathleen Bendelack, que se emite dos días a la semana –lunes y miércoles– por las tardes, a las 18 horas, bajo el título de Desde Palma con amor. Bendelack entrevistará durante una hora a personajes conocidos sobre temas de actualidad.

El otro, que realizarán El Chopo y Celeste Marándola, no saben aún si será antes de la media noche, o en la madrugada, pero seguro que es nocturno, un horario por explorar, en este caso desde el rincón del citado restaurante. No tienen tampoco fecha decidida de emisión, aunque si ya han dado nombre al espacio, Solas y solos. En él, además de música, habrá entrevistas a gente que le cuesta dormir, y algún que otro comentario. «Y en marcha –añade El Chopo– hay un cuarto programa, presentado por ‘Los Tolos’, Tolo Prats y Tolo Ferrer, dos personas muy entendidas en temas musicales, sobre todo en old classics». De hecho, uno de ellos fue DJ. Tampoco se sabe todavía día y hora de emisión, pero cuando lo sepamos, lo daremos a conocer.

24 artistas

El escultor Carlos Terroba nos comunica que mañana, a partir de las 20 horas, en Can Gelabert (Binisalem), el colectivo Ou Verd presenta una exposición de Arte, cuya temática es libre. Dicha exposición reunirá a 24 artistas de diferentes disciplinas. «Yo presentaré –nos dice–, bajo la denominación de Sa Clau, una llave de hierro que es más alta que yo y que pesa 33 kilos», afirma el escultor, haciendo hincapié en que el hierro es reciclado. De esta exposición también nos habla la escultora Vicky Pérez, a quién no veíamos desde hacía meses, y en la que participa con una obra, junto con otros artistas que, además de Terroba, son: Anna Lisa Eller, Catalina Ginard, Chema Hernández, Christa Elmer, David Dágaro, Dolors Martí, Doris Duschelbauer, Emma García, Gaspar Servera, Joan Balaguer, María Antonia Ferragut, Marcelo Cenoz, Marian Driessen, Marita Cort, Miguel Reche, Natalia Cajiao, Nino Pons, Rosie Nguyen, Rainelda Palerm, Solange Jungers, Teresa Ramis y Toni Coll. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto, en horario de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Entrada libre y gratuita.

¡Peligro!

Frente a la puerta principal de El Corte Inglés de Avenidas se encontraba una cabina telefónica. Al desinstalarla, dejaron la acera tal cual, con la huella de la misma que, con el paso de la gente, se va hundiendo un poco más con cada día que pasa.

Se da la circunstancia de que, frente a ese trozo de acera, se detiene el autobús de la EMT, con la particularidad de que la puerta de atrás queda enfrente del susodicho, lo cual da que pensar que el día menos pensado, alguien que se baje sin reparar en él, meta el pie, pierda el equilibrio y se dé de bruces contra el suelo. También puede ocurrir que el día de lluvia esa parcela se encharque y se ponga uno perdido. Por eso, no estaría de más que Mantenimiento se pusiera manos a la obra.