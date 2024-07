Ha nacido una estrella: Alira Moya, la ganadora de La Voz Kids 2024

Alira Moya, natural de Inca, es la gran ganadora del talent musical de Antena 3 televisión, La Voz Kids 2024. Este martes por la mañana, mientras esta pequeña inquera paseaba por el mercado de Alcudia, junto a sus padres y dos de los concursantes que también estaban en el equipo de David Bisbal, era reconocida por algunos espectadores. «Bueno, me reconocen mucho más la gente mayor», comenta.

Alira, quien ha hecho muy buena amistad de algunos de los participantes del programa que presenta Eva González estaba acompañada de dos compañeros, «él es Iker González, de Navarra, y cantó con la miel en los labios, de Aitana. Cantó conmigo en las batallas. Y él, es Patrick Cayuso. Tocó la guitarra con la banda Minuto y medio. Este miércoles llega Iker Álvarez». Durante estos días, Alira será la anfitriona de sus compañeros de concurso. «Mi ilusión es ser feliz, algo que ya he cumplido, aunque también me gustaría ser actriz y dedicarme a la música».

Alira, este martes en el mercado de Alcudia junto a Iker González y Patrick Cayuso.

Alira desde pequeña ha crecido rodeada de música. Su padre, Iván Moya es uno de los integrantes de la banda de música metal Between second, y su madre, aunque no se ha dedicado profesionalmente a la música también estudió solfeo y canto. «Alira comenzó cantando Dora, la exploradora y canciones de Disney», comenta su madre, quien añade, «con cuatro años, íbamos en el coche y le pusimos canciones de Mónica Naranjo y comenzó a jugar con imitarla, lo que se convirtió en su gran afición. Actualmente cantar es su día a día y hay que decirle que se calle».

Alira Moya junto a sus padres y su hermano Adrià, de seis años de edad, frente a la muralla de Alcúdia.

Una voz muy especial

En la actualidad, Alira se sigue formando musicalmente y acude a una logopeda especialista en canto y toca el piano de manera autodidacta. «Sus cuerdas vocales son como un Ferrari dentro de un utilitario. Tiene que aprender a controlarse», comenta su madre quien además nos dice que le encanta escribir canciones.

Escribir, cantar, bailar y dibujar son sus principales aficiones de esta niña prodigio que el próximo día uno de agosto cumplirá 11 años. «Entre en el programa con nueva años, ahora tengo diez y pronto cumpliré 11».

Entre sus anécdotas y curiosidades destaca que «vi a Mónica Naranjo el 2021 en el Auditoriun de Palma y subió un vídeo mío cantando en sus redes sociales». Asegura que no tiene un sólo artista favorito, sino que le encanta la música en general. Respecto al baile, practica el baile urbano y en cuanto a la hora de comer, sus platos preferidos son «la tortilla de patata, sin cebolla, que hace mi madre, la lasaña y el sushi. Ah, bueno y la crema de cacao».

Es muy sincera y trasparente y Alira confiesa que «cuando me presenté nunca creí que pudiera ganar, aunque iba con mucha ilusión». Los padres de Alira, agradecen el trato que han tenido por parte de todos los profesionales de la productora. «Se han portado muy bien, tanto con los pequeños como con los familiares».

Alira posa junto a David Bisbal.

Su fuerte personalidad y seguridad hacen de Alira que parezca mayor de lo que es. Presumida, elige sus look y se inclina más por el pantalón que por las faldas. «Me gusta ir cómoda». En cuanto a los estudios, destaca por las lenguas tanto el inglés como castellano y el mallorquín. «Me gusta decir que hablo el mallorquín, en vez de el catalán».