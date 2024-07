Nuestro protagonista es veneciano como el cristal de Murano, como la Basílica de San Marco, como las máscaras de Carnaval... De figura espigada, cabello ensortijado y la mirada de un geniecillo matemático, Andrea Michelan es de aquellas personas que simplifican la vida. La suya y la de los demás. La técnica de la respiración circular le cambió la vida. Tanto es así que afirma que «si controlas la respiración, controlas todas las situaciones de la vida». Si al leer estás líneas ha alzado la ceja con escepticismo, sepa que respirar es un acto reflejo que nos acompaña del nacimiento a la muerte. Y ahora imagine qué podríamos conseguir si ese acto inconsciente se tornase consciente, si aprendiésemos a moldearlo a nuestro favor. Ya no suena tan descabellado, ¿verdad?

¿En qué técnica se formó?

Soy fisioterapeuta, pero descubrí el yoga e hice un máster en respiración circular y otras formaciones de yoga. También he hecho otro máster en habilidades humanas, todo esto lo aplico en mis clases.

¿Hay que tener una sensibilidad especial para practicar esta terapia?

Sí, es importante saber lo que necesita una persona en cada momento.

¿Podemos afirmar que mucha gente no respira bien?

Casi nadie sabe respirar. No sabemos lo básico, nos desconectamos de nuestra naturaleza.

¿En que mejora esta técnica a las tres formas convencionales de respirar (diafragmática o baja, pulmonar o intercostal y clavicular o alta)?

Es una buena pregunta. Lo que provoca la respiración que enseño es que va a expandir mucho la caja torácica alta, que es la parte más bloqueada.

¿La respiración circular tiene algo que ver con la técnica del mismo nombre asociada a la ejecución de los instrumentos de viento?

Son cosas diferentes. A veces hay músicos que me contactan y les digo que esta técnica no es para tocar, sino para expandir su conciencia. Circular significa que no hay interrupción, y cuando vivimos un trauma o una experiencia muy agobiante tendemos a parar la respiración. Lo que hacemos nosotros es llevar el aire a esa zona donde existe un bloqueo para desbloquearlo.

¿Qué ha aportado a su vida esta técnica?

Un cambio brutal a todos los niveles. A nivel físico he solucionado los problemas que tenía, he aumentado mi energía, he vaciado mi mente de lo negativo y han cambiado mis relaciones con las personas.

¿Esta técnica requiere de cierta practica o es intuitiva y sencilla de aprender?

Es rápida de aprender porque es muy sencilla. En la primera clase enseño la técnica, es una forma de respirar completamente inesperada, la gente no se imagina que pueda respirarse así. Pero es algo muy básico, respiramos por la nariz intentando no interrumpir nunca la respiración.

¿Como respira una persona con ansiedad?

Respira más rápido, sin profundidad, que es lo que caracteriza a una persona relajada que respira lento y profundo.

¿Qué contenidos aborda en sus talleres?

Pueden consultarse en Instagram o en mi página web. Los contenidos son la purificación y la liberación de la respiración, que es una etapa muy importante porque el ser humano tiene que liberar su respiración para vivir con plenitud. Hay quien prefiere trabajar en grupo pero también hago cursos individuales.