El futuro del baile deportivo.

«Destacaría su constancia. En su grupo de edad, es la pareja que lleva más tiempo junta. Siete años. Aprender a convivir es muy importante en nuestro deporte. Además, son muy trabajadores». De este modo describe Jordi Fàbrega, fundador junto con María Pomar de la academia Centre de Ball Mallorca, de sus alumnos Bela Ion (2009) y Antoni Pomar (2007), encargados de representar a España en el Campeonato del Mundo de baile deportivo, que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Wuxi (China).

Después de lograr la segunda posición en el Campeonato de España, celebrado en mayo en Calvià, y también por su experiencia internacional, entre otros requisitos, han sido seleccionados por la Federación Española para competir en la categoría Youth. En 2022 participaron en su primer mundial, en Bulgaria, y el año pasado compitieron en el reconocido German Open. «Siempre podemos entrenar más, pero hemos mejorado mucho. Nos sentimos más maduros y ambiciosos. A Bulgaria fuimos con algo de miedo y desconfianza, pero esta vez vamos a por el mejor resultado», afirma la pareja, que competirá en Standard, modalidad que engloba el vals inglés y vienés, el slowfox, el quickstep y el tango europeo. «Este mundial es muy ilusionante. Creo que el último mundial Youth celebrado en China fue el que yo bailé en 2004», añade Fàbrega.

Para triunfar en el baile deportivo se requiere constancia y dedicación. La pareja entrena de once a quince horas semanales. Ambos aseguran que no conciben su vida sin el deporte, «Jordi y María son mis tíos y me han enseñado a bailar desde que tenía tres años», explica Antoni, y Bela añade, «es una mi forma de desconectar del mundo». Cuentan con un preparador físico y una psicóloga, que han marcado la diferencia en su acondicionamiento, y este año han viajado varias veces a Italia para entrenar con los reconocidos bailarines Mirko Gozzoli y Edita Daniute.