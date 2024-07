Tan solo queda un mes para que podamos decir que ¡hace 50 años que estamos aquí! Y es que el tiempo pasa muy rápido, haciendo que la vida siga. Por lo demás, el viernes pasado nos fuimos a cortar el pelo, y nuestra peluquera, Toñi Gomila que es motera y rockera, y que además forma parte del grupo Barber Angels, me contaba que el próximo domingo día 7 de julio se concentrarán en la terraza del Hollister Bash Saloon, que es un bar de moteros que está en Llucmajor, en dirección a Campos, donde instalarán una carpa para cortar el pelo, afeitar y retocar la barba a quién lo desee, sea o no motero, a cambio de la voluntad, es decir, del importe que ellos consideren. La sesión será entre las 11 y las 16 horas.

«Un compañero nuestro, el Barber Angels Pako, barbero alemán, que ha estado algunas veces en Mallorca cortando el pelo de forma solidaria -una de ellas a beneficio de SOS Mamás, si mal no recuerdo, dice Toñi-, ahora tiene serios problemas de salud, que han afectado a su situación económica, que a su vez ha agravado más su estado médico», explica. Y es que a Pako le han diagnosticado leucemia, por lo que, al no poder trabajar, ha tenido que cerrar la peluquería y se ha quedado sin poder ingresar ni un euro. Entonces, sin dinero, no puede pagar a su compañía de seguros por lo que, al no cobrar, esta no le va a pagar la quimioterapia que necesita… ¿Se imaginan su situación?

Han sido muchas las horas que Pako ha destinado a la solidaridad

Siempre estaba de buen humor, algo que procuraba transmitir a todos

«Por ello -retoma la palabra Toñi- es por lo que los Barber Angels de Mallorca, bajo nuestro lema ‘Juntos estamos menos solos’, vamos a entrar en acción para no dejar solo al bueno de Pako, a base de dedicar unas horas del domingo a cortar el pelo en solidaridad con él, que tantas veces se ha solidarizado con gente necesitada, a veces en soledad. Y le vamos a entregar todo el dinero que consigamos, que será más si la solidaridad es también mayor, cosa que esperamos que así sea, pues siempre la respuesta ha sido muy positiva».

Allí estarán

De momento van a ser tres o cuatro los Barber Angels de la Isla que de forma voluntaria corten el pelo, afeiten o retoquen barbas, «porque también tenemos crisis de peluqueros, en el sentido de que a día de hoy hay menos barbers que nunca, lo que es una lástima, pues se trata de trabajar gratis solo durante unas horas, algunas veces a lo largo del año, atendiendo las necesidades de personas sin apenas recursos, casi siempre solitarias, o en soledad, que viven en Siloé, o en las Llars Inge y Kurt, o que son refugiados ucranianos... Y también de quién nos lo pida.

Pero, si no hay más barbers, nos arreglamos los que vayamos. ¡Qué remedio! Y más en este caso que es, repito, para poder ayudar a un compañero enfermo con dos hijos pequeños y con problemas, pero que muchas veces, estando en buena forma, ha demostrado su solidaridad cortando el pelo a personas sin medios. Así que los que vayamos estaremos ahí más que nunca. Aunque tengamos que estar cortando pelo y afeitando hasta la noche, que ¡ojalá sea así! Por eso, os esperamos el domingo en Hollister Bash Saloon, en Llucmajor. A cuantos más arreglemos, más conseguiremos para Pako, que bien se merece que estemos a su lado».

No hay derecho

Hace unos días nos dimos una vuelta por el centro de Palma. Nos habían contado que habían visto que alguien guardaba algo en el hueco que queda por debajo de ciertas tapas de metal oscuro que vemos en algunas aceras y calles peatonales. Es más, nos habían señalado una calle en concreto y una tapa. Al llegar y localizarla, discretamente, la levantamos -no fue difícil hacerlo- y echamos un vistazo. Nada. Pero como la persona que nos lo contó merece toda nuestra confianza, vamos a seguir buscando, porque nunca se sabe.

De regreso a casa, siempre a pie -caminar es, de entre los ejercicios, uno de los más efectivos y saludables; aparte de que caminando vas descubriendo tu ciudad-, pasamos por una zona peatonal, y a la vuelta de la esquina nos encontramos con un tipo, descalzo, durmiendo a pierna suelta a la luz del día… Bueno, lo de ‘a pierna suelta’ es un decir, ya que el hombre, tirado sobre los ladrillos, había encaballado su pierna izquierda sobre la derecha y se había quedado dormido.

Lo contamos porque cada vez hay más gente durmiendo en la calle en Palma y durmiendo, a veces, a plena luz del día. Y eso, en parte, podría ser así porque, según nos contó otro día un hombre apostado en la puerta del supermercado, los centros de acogida están a tope, «por eso duermo en la calle». También podría ser porque muchas de las personas ‘sin techo’ que a causa del frío y de la lluvia dormían a cubierto ahora, en verano, optan por hacerlo en el exterior. Cada vez es más habitual verlos en las puertas de los supermercados, en los semáforos, en la calle, en la estación… Algunos sentados sobre la acera, otros de pie esperando a que pases. También se encuentran en las terrazas de bares de zonas frecuentadas, en las que a veces pasan varios mendigos pidiendo que les des algo… Siempre a habido personas pidiendo, pero ahora son más ¿Qué está pasando? Su situación da pena, pero ¿qué solución hay para ellos? Suelen ser personas que no votan, que no cotizan, que no pagan impuestos, por lo que la política no puede sacar ningún provecho de ellos… Pero hay que tener en cuenta que ante todo son personas.