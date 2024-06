Los 10 estrenos de cine más esperados del verano

Un verano más, el cine se convertirá el uno de los planes más importantes para numerosas personas, que acudirán para disfrutar del séptimo arte, ya sea a solas o en compañía. Y es que lo cierto es que la cartelera este verano trae títulos de lo más comerciales, de esos que mueven a las masas. Uno de los estrenos familiares más esperados ha tenido lugar esta semana, concretamente el 19 de marzo, Inside Out la segunda parte. La joven Riley ha llegado a la adolescencia y el Cuartel General debe dejar espacio para algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.

Se podría decir que el cine en verano cuida a las familias, y mucho, porque también se espera el estreno de una de las sagas más exitosas de la gran pantalla. Llega nuestro villano, no-villano favorito: Gru. Gru 4. Mi villano favorito se estrenará el 3 de julio y en la película veremos cómo Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- reciben al nuevo miembro de la familia, Gru Junior, que no quiere ponerle las cosas fáciles a su padre. Mientras tanto, Gru se enfrentará al mal con su némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Continuamos con la idea de reafirmar el cine familiar en los meses de verano, regresa por cuarta vez la popular Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. Con Santiago Segura, como director y actor, y con Toni Acosta, que tendrán que enfrentarse a la situación de que el mismo día que su hija cumple 18 años, su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato. El 27 de junio se estrenará la estadounidense Un lugar tranquilo, día 1 con Lupita Nyong’o y Joseph Quinn. Del género de terror, este film narra la historia de Sam, que trata de sobrevivir a una invasión en Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Se trataría de la tercera entrega de la saga y su director es Michael Sarnoski. La comedia también es muy bien recibida en los cines y si es española, mucho mejor. Para eso, tenemos a Arturo Valls en Mala persona, de Fernando García-Ruíz, que se estrenará el 5 de julio. Pepe, que es una buenísima persona, descubre que tiene una enfermedad que acabará con su vida, y con el fin de alejar a sus seres queridos y que no sufran decide convertirse en la peor persona posible. En esta aventura le acompañarán otros actores como Malena Arterio o José Corbacho. El mismo día se estrenará otra española, del director Ibon Cormenzana, esta vez en clave de drama. Dani Rovira se presenta como protagonista de El bus de la vida. Andrés, un profesor de música que, con 40 años y miedo escénico, siente que su vida se aleja del sueño de ser músico. El primer día de clase sufre un desmayo a causa de un fuerte pitido en el oído: es cáncer. Para recibir tratamiento debe desplazarse al hospital en el Bus de la vida, un viejo autocar que traslada gratuitamente a todos los pacientes de la zona. Gracias a las risas, confesiones, experiencias y miedos compartidos con sus compañeros de viaje, Andrés irá obteniendo fuerza para enfrentarse por fin a sus miedos y llegar a cumplir su sueño. El 9 de agosto, Rovira volverá con otra película, pero esta vez en clave de humor. Cuerpo escombro. Curro Velázquez es el director y le acompañarán Ernesto Sevilla y María Hervás. El protagonista finge tener una discapacidad para conseguir un trabajo, pero las cosas se complican cuando se enamora de su jefa. Greg Berlanti es el director de Fly Me to the Moon, un film ambientado en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969 y que cuenta con la interpretación de Scarlett Johansson, Channing Tatum o Woody Harrelson. Su estreno está previsto para el 12 de julio y nos contará la historia de la prodigio del marketing Kelly Jones y del director del lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás... Será el 19 de julio cuando veamos al veterano Pierce Brosnan otra vez en la gran pantalla con Fast Charlie, del director Phillip Noyce. En este thriller, Charlie Swift es un eficiente y discreto sicario que lleva dos décadas trabajando para Stan, jefe de la mafia de Orlando. Ambos son como padre e hijo hasta que Charlie descubre que uno de sus socios ha traicionado a Stan antes de cambiar de organización criminal... La acción este verano está marcada por el estreno de Deadpool y Lobezno de Shawn Levy y con el reparto excepcional de Ryan Reynolds, Hugh Jackman o Emma Corrin. Se trata de la tercera entrega de Deadpool que se entremezcla con Marvel pero sin perder esa calificación R, para adultos.