«He querido reflejar el proceso de elaboración dentro de una ilustración»

Hace unos días se presentó el primer vino circular de Baleares, que nace de la colaboración de Arabella Hospitality con Macià Batle y Tirme, el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca. Como se explicó en el acto, este nuevo vino se origina a partir de los residuos orgánicos de los hoteles Regis Mardavall Mallorca, Castillo Hotel Son Vida y Sheraton Mallorca Arabella Golf, residuos que Tirme convierte en compost, es decir, una fracción orgánica con la que se alimentan los viñedos de las fincas de Macià Batle (Son Llompart y Son Fiol), de los que nace este primer vino circular, con una producción de mil botellas para Cercle Blanc y otras tantas para Cercle Rosat, estando ya en barrica las de Cercle Negre.

La autora de las etiquetas –que supone un elemento más en un vino de calidad, como son estos- es la reconocida pintora palmesana Belén Escutia, con quién hablamos días atrás para que nos explicara cómo fue el proceso de creación de las mismas.

Por qué participó

«Recibí un correo electrónico desde el Castillo Hotel Son Vida, proponiéndome participar en este proyecto después de verme en prensa y en un programa de la televisión. En la reunión que mantuvimos me dejaron claro que habían convocado a otros artistas y a mí, y que escogerían el proyecto que más les convenciera. Me explicaron muy bien lo que tenían en mente, por lo que me propuse hacer algo muy personalizado. A todos nos dieron una semana para presentarlo, y fui la única que cumplió el plazo. Es más en ese tiempo entregué no uno, sino cuatro proyectos. Al no haber más artistas que hubiesen presentado su obra, tuvimos que esperar para que el jurado pudiera evaluar también los trabajos de los demás».

La etiqueta.

Cuenta Belén que una vez que entregó sus trabajos, estuvo en contacto con las personas que habían hablado con ella. «Un día me informaron de que tenían un problema a la hora de escoger el proyecto definitivo, y que este era elegir el proyecto ganador entre los cuatro presentados por mí, ya que habían descartado a los demás. Finalmente, se decidieron por uno, que fue el que ha ganado».

Su fuente de inspiración

En cuanto a en qué se inspiró a la hora de hacer los proyectos, Belén entendió que «tras explicarme todo el proceso del vino, cosa que ocurrió en la primera reunión que tuvimos, entendí que tenía que ser algo muy elegante y sencillo en cuanto a la técnica, pero que de forma clara y muy visual expresara la elaboración de este vino tan particular y sobre todo su proceso circular, desde que sale el compostaje de los hoteles hasta que, a través de un proceso, llegamos al vino. Y partiendo del nombre del vino, Cercle, quise reflejar en la etiqueta todo ese proceso circular dentro de una ilustración. Para ello utilicé acrílicos muy diluidos, a fin de lograr un diseño orgánico y en constante movimiento. Y creo que conseguí mi propósito, ya que todos los pasos básicos que intervienen en la elaboración de este vino quedan más que reflejados en cada una de las etiquetas. Para entenderlo, basta con seguir el dibujo en sentido contrario al de las agujas del reloj en mi ilustración: compostaje que se genera en los hoteles, la transformación de este, gracias a Tirme, en compost con el que abona la viña, el crecimiento y maduración de la uva, el proceso biológico de la fermentación y, por último, el nacimiento del vino de esta marca, Cercle. Y así, omenzaría de nuevo el ciclo. Y efectivamente, así es, ya que más gráfico, visual e ilustrativo no puede ser. En cuanto a lo artístico, no hay duda: es una obra de Belén Escutia, expresamente para algo que acaba de nacer.

La artista con su obra el día de la presentación junto a Antonio Pons, Ramon Servalls y Francisco Vila. A la izquierda, la etiqueta.

No ha sido la primera

«Para mí es muy importante que un artista sea polifacético y versátil a la hora de crear –señala Belén Escutia, refiriéndose a su obra en general–. Intento huir del encasillamiento y aunque todas mis obras tienen mi sello, pueden ser de temáticas y técnicas muy diversas, pues todo cambio nos enriquece. No quiero limitarme a pintar cuadros sobre tela, también los hago sobre maderas, con lacas brillantes o resinas. También pinto cuadros abstractos haciendo collages con telas, e incluso me he iniciado en el arte conceptual a partir de libros con dioramas».

Volviendo a las etiquetas de botellas de vino, Belén reconoce que «esta es la segunda etiqueta de vino que he hecho en los últimos dos años. La que hice anteriormente fue para un Giró Ros, elaborado en una bodega en Inca, y… Pues como he dicho antes, todo lo que sea Arte me interesa, por lo que seguiré experimentando con nuevas técnicas y temáticas.

En cuanto al panorama artístico actual en las islas, Belén considera que «está en pleno auge, cada vez hay más eventos para hacer salir a la calle a la gente para que pueda disfrutar del Arte, eventos tales como La Nit de l’Art, Art Palma Brunch, entre otros. Creo que son un acierto, además de toda una ayuda para la proyección de los artistas y su visualización. En mi caso, opto por hacerlo de una manera más personal e íntima, abriendo las puertas de mi estudio, puesto que pienso que el contacto directo con el artista y su obra, hace que sea más interesante».