Quejas de los artistas de San Miguel l Pleno de Cort l Arreglos a medias

La semana pasada publicamos la necesidad que tienen algunos artistas de la calle San Miguel de Palma de que Cort les conceda el permiso para establecerse en la misma. Contaban que lo han intentado pedir en varias ocasiones, pero no ha habido suerte. «Vamos a la primera planta, rellenamos la solicitud, la subimos a la tercera donde la entregamos, y al poco tiempo nos dicen que está denegada», nos comentaba Marlo, uno de los artistas ya que es pintor y escultor. Posiblemente es uno de los pioneros de dicha calle, en la que trabaja con su compañera Sofía, búlgara, ambos con muchos años de residencia y permisos de trabajo. «Es más -señala Marlo-, hemos colaborado en la Nit de l’Art cada vez que nos lo han pedido. Pero al pedir el permiso este año nos han dicho que estábamos fuera de plazo».

Pues bien, si la Policía Local nunca les había llamado la atención por estar en la calle, pintando y vendiendo sus trabajos sin tener el permiso municipal, el mismo día que apareció su entrevista en Ultima Hora, dos agentes se acercaron a sus puestos diciéndoles que por no tener permiso no podían estar allí, por lo que tuvieron que recoger e irse, muy a su pesar, pues gracias a ese trabajo comen. Tras leer la noticia Jerónima Mayans, concejal de Vox, no solo se interesó por lo que les pasaba, sino que hizo gestiones sobre el por qué no tenían permiso, confirmándose lo apuntado más arriba: porque lo habían pedido fuera de plazo.

Lo que no le gustó a Mayans fue saber que había una Asociación de artistas, creada en la anterior legislatura, que es la que, previo pago, gestiona los permisos. Y por cierto, una Asociación con la que Marlo y Sofía no tienen ninguna relación. «Por lo que sabemos, el PP iba a variar esa forma de conceder los permisos, por lo que vamos a hablar con ellos. Y en el caso de que no lo hagan, vamos a impugnar la concesión de estos en este periodo, dado que el artista creativo tiene derecho a estar en esa calle, pertenezca o no a alguna asociación». Así, pues, Marlo y su pareja deberán de esperar.

Marlo y Sofía fueron escuchados por Jerónima Mayans y Sara Cerdó, de Vox.

Varias propuestas

Ya que estamos con una concejal de Vox, le decimos que nos confirme si en el próximo pleno van a pedir tres cosas. La primera es la revisión del estado de las calles ya que la lluvia que descargó en apenas una hora se encontró con imbornales cubiertos de hojarascas y suciedad y la red de alcantarillado atascada, lo cual se tradujo en que no pudieran cumplir con su misión: absorber el agua caída. Se quedaron atascados en la superficie inundando a diestro y siniestro -basta, si no, con echar un vistazo al balance de las consecuencias del diluvio- que puso al aeropuerto de Palma patas arriba, inundándolo, igual que muchos de los locales de la Platja de Palma y otras zonas de la costa palmesana. De ahí que Vox municipal proponga en el pleno un plan de limpieza, mantenimiento e inspección de imbornales y alcantarillado, así como una limpieza de los torrentes que llegan a Palma.

La segunda, según tenemos entendido, tiene que ver con funcionarios y trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) que quieran venir destinados a Palma, pero que los elevados precios de la vivienda y la escolarización de sus hijos, que incluye la casi totalidad de las clases en catalán, no se lo permiten, lo que se traduce en no poder contar con el número necesario de estos funcionarios. Vox va a pedir al Govern, a través de Cort, que estudie esta problemática a fin de facilitar el acceso a la vivienda mediante subvenciones económicas y garantizar la educación de sus hijos en castellano, todo eso durante el periodo de tiempo que estén destinados en la Isla, que es como se está haciendo en Canarias.

Y la tercera es referente a la compra del cine Metropolitan, de la zona Pere Garau, con el fin de convertirlo en un gran aparcamiento. Insistir también en que se ofrezca el espacio necesario para que el Govern construya el nuevo centro de salud en esa barriada, y construir dependencias municipales también en dicha zona. La respuesta fue también afirmativa, como lo fue la referente a la pregunta de que si es cierto que van a proponer el cambio de las casetas de los puestos de flores de La Rambla por otras de mejor estética, con el fin de embellecer y mejorar el lugar. Eso, entre otras cosas.

Ya que están

En la plaza de las Columnas hay un semáforo contra el que chocó un vehículo y que levantó el imbornal que tenía a sus pies, eventualidad que fue subsanada debidamente, es decir, que el semáforo ya está en condiciones y en posición vertical.

Eso está en la plaza de las Columnas desde hace dos semanas...

Hasta aquí todo bien: se produce una incidencia y se repara. Pero lo que no entendemos, es que quiénes hicieron el arreglo no repararan en las dos bolsas repletas de escombros que hay en el alcorque del árbol que está enfrente, a escasos metros -basta con cruzar la calle-, bolsas que están ahí desde ni se sabe cuando, lo que hace que la gente crea que son bolsas de basura puestas ahí a propósito, por lo que se acumulan las basuras, dejando el lugar hecho un porquería. ¿Por qué, ya que reparan el semáforo, no recogen las bolsas en cuestión, que están enfrente, y se las llevan? Sería lo normal, y a la vez más efectivo, ¿no? Porque ahora tendrán que volver y llevárselas...