La barriada de Son Serra Parera es urbanización junto al Secar de La Real ubicada antes de llegar a Establiments. Cuando entramos desde Palma, dejando a la izquierda la rotonda de Son Valentí y a la derecha la autopista, vemos que hay un bloque de viviendas y una plazoleta redonda con columnas de hierro que sostiene un techo circular, también de hierro, que nos recuerda un poco a la plaza de las Columnas de Palma.

El fotógrafo Juan Antonio Montañez, que es quién nos pasa esta información -no nos cansaremos de decir que esta sección se alimenta de las cosas que nos dicen nuestros lectores-, nos cuenta que le extraña que en un lugar tan apacible como ese no haya ni un solo banco. Es más, nos pone en contacto con otros vecinos de la barrida que piensan lo mismo: «Unos bancos nos vendrían muy bien cuando salimos a pasear o a dar una vuelta con el perro, sobre todo los fines de semana, cuando los bares están cerrados, que no hay dónde sentarse a descansar un rato». Y, pues sí. A simple vista, en un lugar como ese no estaría nada mal esos bancos.

Bancos, no

Al día siguiente nos damos un vuelta por la plaza, para hacernos mejor a la idea y conocer el tema in situ. Entonces nos encontramos con un vecino del bloque de viviendas que está enfrente de la plazoleta redonda, quién nos dice que hace tiempo en una junta de vecinos se decidió pedir ‘a quién corresponda’ que no colocara ningún banco ahí. Sobre todo por dos razones, la primera para evitar ruidos y olores a los vecinos del bloque. Y la segunda por la proximidad con Ca l’Ardiaca, centro de acogida de personas sin recursos que deben abandonar las instalaciones cada día durante unas horas, ya que salen por la mañana y regresan por la tarde. Los vecinos consideran que esta plazoleta con bancos podría convertirse en un punto de encuentro de dichas personas, lo cual sería un problema para ellos. Así les ha ocurrido, por ejemplo, a los vecinos de la plaza de Camp Redó o los aparcamientos del supermercado que hay enfrente de la calle que da salida a General Riera, que congrega a personas que viven en el albergue. «Pregunten en ambos sitios y les dirán lo que pasa, cosa que no queremos que pase aquí. Por eso hemos pedido que no pongan los bancos», nos dicen los residentes.

Por otra parte, «y ya que están ustedes aquí», el vecino nos pide que le acompañemos a dos sitios «que están ahí, enfrente». Uno es el terreno vallado de la finca municipal Can Angelí, que abarca desde la carretera hasta el Polígono de Son Valentí. Nos acercamos a la valla y vemos que está rota y que por ella salen a diario los sintecho que viven en un poblado cerca de los edificios de dicho Polígono. El trasiego de gente entrando y saliendo se ve, sobre todo, en las primeras horas de la mañana y las por las tardes, a última hora. Desde el roto de la valla observamos basuras amontonadas y desde ese mismo lugar, entre donde nos encontramos y una caseta grafiteada con la cara de un perro, vemos que alguien ha quitado la tapa de un agujero que contiene cables eléctricos, que ahora quedan a la vista. El vecino no sabe decirnos hasta qué punto pueden ser peligrosos y más estando al descubierto como están.

Chabolas bajo el puente

Eso por una parte. Caminando hacia Palma, a la altura del tramo de carretera que cruza la autopista, observamos una gran cantidad de basura. Llegamos hasta ella y mirando por debajo del puente nos encontramos chabolas. No contamos cuántas, pero deducimos que la basura la generan quienes viven en ellas.

Pues esa es la historia. Nada tenemos en contra de los bancos de las plazas, ni de quiénes se sientan en ellos, ni de los terrenos en los que han crecido poblados de chabolas... Tampoco contra los puentes de las autopistas bajo los cuales viven personas en condiciones no muy buenas, ni de la basura que generan… Pero lo cierto es que eso actualmente existe. Lo que sí sabemos es que esta situación requiere de una intervención por parte de la instituciones que no sabemos ni siquiera si están al corriente de que eso está así... Y es que las personas que se tendrían que encargar de estas cosas son poco dadas a salir y tampoco tienen gente que les informe adecuadamente.