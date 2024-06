Nos llegan mensajes de más ciudadanos molestos que nos mandan fotografías de los problemas que se encuentran día a día: la calle en sí, las aceras, la inseguridad y las entradas a Palma. Por ejemplo, las de Sóller y Manacor siguen en un estado lamentable, como se podrá ver a través de las instantáneas que nos envió uno de estos ciudadanos a pie de calle, amigo nuestro, igual que la entrada de Cala Major a la autovía y Porto Pi. Y es que eso es lo que importa de verdad y lo que llama la atención a los vecinos, y no los macroproyectos que se proponen desde las distintas instituciones.

La responsabilidad en el caso de las carreteras es del Consell, por lo que Jaime Martínez, el alcalde de Palma que es del mismo partido que el del Consell, podría decirle a Llorenç Galmés que adecentara esas entradas. Y es que así saldríamos ganando todos.

Calles deterioradas

También os dejo lo que se encuentran a diario los alumnos del IES Guillem Sagresa (Calle Salvador Dalí, 5, de Son Cotoner): una acera que ya lo vale. Y está asi desde hace tiempo, de cuando Hila gobernaba en Cort.

Pantalán y alcorques

Y hablando de macroproyectos, palabra que últimamente se está usando en Cort -la última vez que la oímos fue el lunes pasado, en boca de Fulgencio Coll, de Vox-, un usuario del Club Náutico del Molinar nos manda una foto en la que vemos un pantalán de hormigón, según cuenta -y apreciamos en la fotografía- carcomido por el agua y el paso del tiempo, por lo que le han tenido que colocar sobre él otro, de madera, que nada tiene que ver con los originales. «Mientras están hablando de hacer mayor el puerto de Palma, la Junta de Obras del Puerto ya podría poner más atención a los pantalanes de según que puertos, como este, en el que son varios los deteriorados. Lo digo -nos dice el usuario del pantalán-, porque pagamos por amarrar en él al año dos recibos de 250 euros, más el agua y la electricidad, lo que significa un gasto de 600 euros anuales».

Y os dejo también el estado en que están dos de los alcorques que hay en una de las aceras de Porta de Santa Antoni: destrozaditos por las raíces de los árboles. Y están ahí, y así, desde hace muchos meses

Ni caso

Por cierto, al cartel que hay en la entrada de la Plaça d’ Espanya, por Sant Miquel, que dice: Carril bici cortado por obras, obligatorio bajarse de la bici, habría que darle el premio de Cossas a las que no se le hacen caso, pues muchísima más de la mitad de las personas que entran por ahí en bici, o en patinete, no se bajan y hacen el recorrido a pie. ¿Por qué? O porque no ven el cartel, o porque como nunca hay nadie que vigila, nos referimos a que no se ve a ningún policía, ¡pues p’alante!

Y una pregunta: ¿Por qué no quitan de una vez la pintura roja de la mano de Gafim? Me refiero a la escultura del periodista, creador de Tertulias en la Plaza Mayor, que está en la Plaça Major, en una columna. Si la dejan así, que digan por qué lo hacen. Si no, que la quiten, ¿no?

Recomendaciones

Por lo demás, le recomiendo al señor alcalde que eche un vistazo a su alrededor y que vea la cantidad de gente que está durmiendo en la calle. No se si es porque cada día hay más, o porque los que en invierno dormían en lugares ocultos, ahora, en verano, buscan la calle por aquello de estar más frescos.

Y que tampoco pierda de vista el Parque de las Estaciones, sobre todo de noche. Si no, que pregunte a los vecinos cómo les va, o a los que van de paso...

En tiempos del ahora senador Hila, un asiduo de la Plaça d’Espanya nos comentó que no estaría de más abrir en lo que fue Hostal Términus, edificio adquirido por el Govern -ahora en reformas-, una comisaría de policía, y sino en la estación... Más que nada por el personal que suele circular a según que horas. O por lo que ocurre, también a según que horas, en los lavabos y escaleras. En fin, que no estaría de más prestar más atención a ese lugar, sobre todo de noche y en fines de semana. Más que nada por seguridad ciudadana... Por eso, lo de abrir una comisaría estable, abrirla durante 24 horas, no estaría de más. Es más, nos consta que el alcalde no vería mal esta iniciativa.