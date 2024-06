J.Prince, pese a todo vas bien l Tap de Cortí l Más hamacas

El joven cantante –tiene 16 años– y compositor J. Prince ha sido expulsado de Factor X, lo que le impedirá disputar la final. «Bueno, ¿y qué?», le decimos. El mallorquín ha participado en un concurso en el que lo importante es estar, porque así te ven –y de él han visto mucho y bueno–... Aparte de que en este tipo de concursos televisivos no siempre el que gana llega lejos. David Bisbal, Chenoa y David Bustamante no ganaron, pero ahí están, en primera línea, sin que les falte el trabajo llenando los aforos en los que actúan. Por eso te decimos, amigo: Tranquilo y a seguir luchando desde el punto donde te encuentras, que es mucho mejor que en el que estabas hace dos meses. Además, cuentas con el apoyo de tu familia que ha estado siempre a tu lado, incluso apoyándote desde el plató, a escasos metros de ti las veces que has actuado.

Aparte de que canta en español e inglés –idioma que habla perfectamente por haber estudiado en un colegio inglés– y que toca el piano y la guitarra, ha demostrado que tiene sangre fría ante las eventualidades, que como tales se presentan de improviso. Lo decimos porque en su penúltima actuación en Factor X, al poco de empezar su canción, sonó una guitarra desde nadie sabe dónde, situación en la que un cantante consagrado hubiera parado la actuación, pero él tuvo la sangre fría de quitarse el pinganillo y seguir, como si nada, lo que evidencia una gran madurez (a pesar de su edad), un saber estar y el saber salir de los imprevistos... Por eso, desde aquí le mandamos muchos ánimos, puesto que está en el salpicadero ante una temporada de verano en la que seguro le llamarán desde algún sitio, o sino ahí está su padre, que como mánager suyo que es, seguro que le encontrará algo.

La COVID-19

Porque no sé si lo sabéis, pero el camino de J. Prince a día de hoy no ha sido fácil, y más habiendo sido víctima de la COVID-19. Y decimos víctima porque pasó muchos días en la UCI, luchando contra la enfermedad. «Antes me iba el rap, pero una vez que superé la COVID pasé a la melodía, a cantarla y a componerla. Y en eso me ayudó mucho mi padre, que me dijo que a nada que lo superara iba a hacer todo lo posible para que llegara a ser una estrella. Y lo está cumpliendo... Para eso, además de tiempo y suerte, se requiere una preparación que comencé a nada que me recuperé. Preparación a base de clases de canto, piano... Porque para llegar a ser alguien, antes debes de formarte y la verdad que esos estudios me han valido de mucho, ya que he madurado con ellos y he aprendido muchas cosas... O mejor, pequeñas cosas que a la larga te hacen destacar. Y si encima tienes la oportunidad, como he tenido, de poder participar en un concurso de televisión como Factor X, ya ni te cuento puesto que, entre otras cosas, he pasado de ser un cantante que solo tenía público local a que me conozca mucha más gente. Y que encima un cantante más que consagrado, Abraham Mateo, al oírme cantar va y me propone delante de todo el mundo componer un tema juntos, además de decirme que le recordaba mucho a él cuando comenzaba. Por otra parte –añade– participar en un programa como este te enseña a trabajar bajo una gran presión. Y a mí me ha gustado trabajar así».

Sus dos sueños

Naturalmente su paso por el programa de Telecinco ha repercutido en sus redes sociales, puesto que en Instagram tiene unos 50.000 seguidores, 20.000 en Youtube, 10.000 en Tik Tok... Y esto no ha hecho más que comenzar. Por último, nos consta que el joven artista tiene dos sueños. Uno, poder llenar un estadio y que la gente cante con él la canción que está cantando, «y que lo haga con el mismo sentimiento que le pongo yo». Y dos: «Poder vivir de la música, que es lo que amo».

Pues, ¿por qué no? Por cierto. Desde aquí te pedimos que no cambies. Cuando seas famoso, no huyas ni le pongas pegas a la prensa, a los amigos. Ellos simplemente quieren hacer su trabajo. Por eso, no seas como otros, que cuando no eran nadie nos pedían que les publicáramos noticias suyas. Y en cambio, cuando fueron alguien se olvidaron de nosotros.

Evento artístico

Desde el Círculo de Bellas Artes recibimos la invitación para asistir este martes 11 de junio a las 12.30 horas, a la sede del mismo, sita en el Casal Balaguer, donde se procederá a la firma de un convenio entre el citado Círculo y la D.O.P. Pebre Bord de Mallorca (Tap de Cortí). Su presidente, Pere J. Lorente, nos explica que gracias a este acuerdo «pondremos en marcha un evento artístico al que hemos denominado Me importa un pimiento, en el que participarán unos quince artistas plásticos, haciendo uso del Tap de Cortí a modo de pigmento para crear unas obras específicamente para este proyecto». En el acto estarán presentes representantes de las dos instituciones y algunos de los artistas participantes.

Lorente, presidente del Círculo de Bellas Artes.

Los cuadros de estos 15 artistas que llevarán, o poco o mucho pigmento del pimiento, serán expuestos en Manacor, Porreres y Felanitx, además de Palma (Círculo de Bellas Artes), en la próxima Nit de l’Art. Y dichas obras serán subastadas donándose íntegramente lo que se obtenga a Projecte Home y Llevant en marxa. La idea es, además de original –cuadros con pintura en la que hay pigmentos del pimiento–, muy social, puesto que una vez transformada en exposición será muy vista, además de benéfica pues el dinero que se obtenga con la subasta irá a parar a dos instituciones con un largo palmarés en cuanto a solidaridad. Pues nos vemos.

¿En qué quedamos...?

No nos cansaremos de repetir que muchos días esta sección la hacen los ciudadanos, lectores de Ultima Hora. ¿Cómo? Haciéndonos llegar sus quejas respecto a lo que consideran que no está bien, pero que se puede mejorar. Ayer, por ejemplo, uno de nuestros ciudadanos, a los que hemos bautizado como ciudadanos a pie de calle, nos envió algo que no está bien, al menos estéticamente.

Hamacas entre los pinos en plena concienciación de ‘no a la masificación’...

En vez de tanta sombrilla, podrían limpiar la suciedad que hay en algunas zonas.

¿Que de qué se queja este ciudadano? Textualmente, de lo siguiente: «Ahora que los políticos hablan de la necesidad de controlar la masificación, no hacen nada para que eso suceda. En la playa Comtessa, de Illetes (Calvià), acaban de colocar en un pinar nuevas hamacas y sombrillas... Eso sí, olvidan limpiar la zona de suciedad que hay detrás». Pues aquí queda dicho.