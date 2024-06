«Los que critican a Sánchez, que dimitan y salgan del PSOE, renunciando a los cargos que gracias al partido tienen»

Tomeu Sancho, nuestro hombre en La Habana, vuelve a estar en Mallorca. En esta ocasión, acompañado por su mujer. El que fuera fotógrafo de Ultima Hora, Joan Torres, que le conoce muy bien por haber estado con él varias veces en La Habana, decía de Sancho que el día en que volviera a Mallorca para quedarse, sería porque en Cuba las cosas iban muy mal. No es el caso, ya que Sancho plantea su regreso a tierras Cubanas en una semana. Con ambos estuvimos hablando la otra tarde en el Zaguán, una de mis oficinas callejeras.

Con Tomeu, salvo en que la silla de Maceo debe de quedarse en La Habana, estamos en desacuerdo, políticamente hablando, prácticamente en todo. Pero, por lo demás, le considero una buena persona, firme en sus creencias, y también respetuoso con los que no comulgan con sus ideas.

Hablando en primer lugar, ¡cómo no!, de la silla de Antonio Maceo, el Titán de Bronce, además de símbolo de la independencia cubana, se encontró aquí, y su simbolismo era prácticamente desconocido, salvo para algunos profesores de la UIB. Lo cierto es que la silla viajó a La Habana de la mano del presidente Sánchez y de la del alcalde Palma, José Hila, con la intención de que estuviera allí, expuesta, durante una temporada, para regresar a Ciutat poco antes de la última Navidad. Servidor, que tiene que ver bastante con la recuperación de la silla, siempre fue partidario de que se quedara allí, entre otras razones porque perteneció a un ilustre cubano del que, repito, la inmensa mayoría apenas sabíamos quién era, y mucho más cuando para ellos, los cubanos, fue -y es- un héroe.

-¿Entonces, la silla sigue allí?- le pregunto tras echar un vistazo a una fotografía del objeto en el Palacio de los Generales, de La Habana, con gente viéndola, entre ella, él.

-Pues sí, la silla sigue allí, en uno de los salones del Palacio de los Generales, cerca de la catedral. Y sigue siendo muy visitada por lo cubanos, pues Maceo es el héroe.

-¿Volverá algún día a Palma...? Por lo visto el alcalde Martínez tiene un documento que acredita su vuelta a finales de 2023. Y ya estamos a 2024.

-Pues no lo sé... Me da la impresión de que va a seguir allí por muchos años más. En Mallorca no simboliza nada, en cambio, allí sí. Y mucho.

Dicho lo cual, de su cartera saca un libro, 5 temas polémicos sobre Cuba, del que son autores Elier Ramírez Cañedo y Rodolfo Romero Reyes, y que aborda una serie de temas, como la migración, los derecho humanos, la sociedad civil y la libertad de prensa, sobre lo cual le pregunto.

-Es normal que haya migración, como la hay en otros países. Bastantes cubanos emigran buscando una mejora, no por política. ¿Derechos humanos? Mira, en Cuba no hay niño sin escuela, ni niño desnutrido. Por supuesto, no se come lo que uno quisiera, pero no hay miseria. Desde luego, las cosas funcionarían mejor si el bloqueo que impuso Estados Unidos cesara. En cuanto a la sociedad civil, hay libertad de sexo. Los gay están bien vistos. Lo mismo que la libertad de prensa. Hay prensa del Estado, pero hay también prensa que critica al Estado. Están los digitales, muchos de los cuales no están a favor del gobierno. Pienso -insiste- que las cosas podrían solucionarse si Estados Unidos levantara el bloqueo, cosa que aplaudirían todos los países sudamericanos.

-¿Es cierto que vuelves al PSOE, que te afilias de nuevo?

-Cierto. Me afilié estando exiliado en Bruselas, en plena clandestinidad, cuando su secretario general era Rodolfo Llopis, de lo cual ha llovido mucho Y años después, 1985... Creo que fue ese año -duda-, Felipe González me echó, todo por considerarme a mí, y a otros que pensaban como yo, no dignos del partido del que era secretario general. Estando él de vacaciones en Mallorca, convoqué una asamblea para manifestar nuestra postura en contra de la OTAN, a la que le invitamos. Pero él, en lugar de asistir, disolvió la agrupación de Palma, y yo me fui a la calle. ¿Que por qué vuelvo ahora? Porque las cosas han cambiado ¿Sanchista? Yo soy socialista, pero entiendo que Sánchez no lo está haciendo mal.

-Sánchez es presidente -le decimos, más que nada para tirarle de la lengua- por los votos que le da Junts a cambio de la amnistía y, en un futuro, de la independencia de Catalunya.

-Es cierto que hoy Sánchez gobierna porque Junts le apoya con sus votos, sobre todo por la amnistía, que yo considero que es buena, pues unirá al pueblo catalán. En cuanto al independentismo, para que este sea posible tendrá que haber antes un referendum, además, pactado entre el gobierno de España y el de Catalunya, referendum que se resolverá a través de unas elecciones en Catalunya, donde en estos momentos los independentistas tienen menos votos que los demás. Un referendum, como digo -de nuevo hace hincapié-, pactado. Por ejemplo, en que si el voto independentista es del 55%, habrá independencia, de lo contrario, no.

-Volviendo al Sánchez y a la amnistía, y lo que esta supone, hemos visto que no todos los socialistas, entre ellos Felipe González, Guerra, Page y el presidente de Aragón, no están de acuerdo, ni con él, como presidente, ni con la ley de amnistía. De hecho, González , no para de criticarle.

-Vale, sí. Lo sé. Lo sabemos todos. Pero si no están de acuerdo, que hagan uso de la libertad que tanto proclaman, y salgan del partido, eso sí, renunciando a todos los cargos que gracias a él tienen. Sí, sí, en honor a la libertad de la que hacen gala criticando al presidente, que se vayan.

Tomeu es persona moderada, por eso, ni habla de fango, ni de la llamada al banquillo que le ha hecho el juez a la mujer de Sánchez.

-Sobre este asunto solo te diré dos cosas. Una, que sacar este tema ahora me parece cosa de mala fe, ya que se podría haber esperado a que pasaran las elecciones. Y en cuanto a qué opino sobre lo que se está diciendo... Pues que para opinar, espero a que el juez se pronuncie, mientras tanto respeto la presunción de inocencia. Y en lo que respecta al apoyo que se están dando mutuamente, me parece muy bien. Cualquier persona estaría contenta viendo que su pareja le apoya.

-¿En Cuba sería posible, a día de hoy, que la mujer del presidente del gobierno estuviera presuntamente involucrada en asuntos relacionados con la corrupción?

-Le vuelvo a repetir lo de antes. Si eso ocurriera, que se la juzgue. Pero antes de de que eso sucediera tampoco opinaría.

Por último, nos muestra un documento oficial a través del cual se le invita a ser observador en la inminentes elecciones venezolanas, «algo que me hace mucha ilusión, pues -dice- yo viví en ese país durante una larga temporada».

-Unas elecciones -le decimos- que seguramente ganará Maduro vía pucherazo.

-No crea... Habrá que ver, pues siendo elecciones democráticas, en la que, además de Maduro, se presentan cerca de otros veinte candidatos... Pues habrá que ver. Me temo que van a estar reñidas.