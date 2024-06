Anna Valdivieso, la bailarina de las estrellas

Se llama Anna Valdivieso y es una de las bailarinas que forman parte del cuerpo de baile del nuevo espectáculo de Lío Mallorca. El show Delicatessen cautiva cada noche a los espectadores del restaurante-cabaret del Passeig Marítim de Palma y entre las bailarinas se encuentra esta joven catalana, residente en Madrid. Anna Valdivieso (Barcelona, 1999) es bailarina profesional, versátil, disciplinada y formada en varios estilos.

Su rostro posiblemente resulte familiar para muchos espectadores ya que cuenta con una envidiable y dilatada trayectoria en programas de televisión y videoclips. «He participado en programas de televisión como los Premios Platino, el Benidorm Fest, galas especiales de Nochevieja, La Noche D, Dúos Increíbles y Sálvame, entre otros». Además artistas como Antonio Orozco, Karol G, Dua Lipa, Ambkor y Dicapo han contado con ella para sus vídeos musicales. También ha participado en grandes eventos y shows para importantes marcas y firmas como Desigual, Jean Paul Gaultier, La Troop, Tryon Entertainment y ejerció de Dream Cheer en la Fórmula 1. Y sobre el escenario ha acompañado a grandes artistas como Becky G, Lali Espósito, Sebastián Yatra, Pastora Soler, J.Quiles, Chenoa, Carlos Baute, NIA, Omar Montes, Nyno Vargas, Edurne y Azúcar Moreno, «por decir algunos».

Sin duda, todos esos trabajos reflejan y muestran el gran talento de la artista, que destaca por su sencillez y humildad, cosa que hace que sea todavía más grande. «Empecé a bailar desde muy niña, con tan sólo 4 años, y nunca he dejado de hacerlo. He viajado por todo el mundo, con numerosos y reconocidos artistas, y no me imagino mi vida sin el baile. Tengo la suerte de poder dedicarme a lo que realmente me apasiona», comenta Valdivieso.

Respecto al último programa de televisión en el que ha participado, Baila como puedas, donde ha sido pareja de Álvaro Muñoz Escassi, Anna comenta que «es un hombre maravilloso, pese a no tener cualidades para el baile. Fue enseñarle de cero y su progresión fue brutal. Ha sido un trabajo difícil, pero me siento muy orgullosa. Con Álvaro y su pareja, María José Suárez, mantenemos muy buena relación. Ambos estuvieron en Palma y vinieron a verme en la premier del nuevo espectáculo Delicatessen».

Entre curiosidades y anécdotas, Anna recuerda cuando «Álvaro me pisó el pelo, durante una de las actuaciones del programa, y se llevó un buen mechón. Resulta que le gusta hacer Porté, que es un movimiento combinado entre dos o más bailarines en el cual uno es levantado por otro. Y en una de esas me pisó la melena. También te diré que venía al camerino, donde estábamos todos los bailarines, y nos traía café, galletas, palmeras, chocolatinas... o algún detalle. Y eso, la verdad, es de agradecer».

Durante este verano, Anna Valdivieso se ha asentado en Mallorca: «Vengo a hacer la temporada en Lío Mallorca. La verdad que este espectáculo es una gran oportunidad para todos los bailarines ya que es de gran calidad y nos tratan de maravilla».

Respecto a su día a día, «aprovecho el tiempo libre para conocer Mallorca. Estuve de niña y sinceramente me está enamorando todo lo que veo. Me encanta el ambiente, la gente y todo de esta Isla. Luego suelo entrenar tres horas diarias, además de los shows, pero sobre todo valoro el buen equipo que se ha formado y ambiente que hay entre los compañeros de Delicatessen».