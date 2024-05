J. Prince, un mallorquín en 'Factor X'

El pasado lunes el mallorquín J. Prince, de 16 años, conquistó al jurado de Factor X con su canción Perdóname. «Es un tema propio, compuesto por mí», nos aclara el palmesano, que ya forma parte del equipo de Vanesa Martín junto a otros seis participantes. Los otros miembros del jurado del programa son la argentina Lali Espósito, Willy Bárcenas de Taburete y Abraham Mateo. Otra de las cosas bonitas que le ocurrieron en la gala del lunes fue que Mateo, «pese a no estar yo en su grupo, me dijo que quería hacer un tema conmigo, lo que para mí es muy importante».

J. Prince –lo de Prince es por su abuela, quien desde siempre le llamó ‘Mi Principito’– canta desde que era un niño. Es más, no solo canta, sino que también compone, ayudándose con la guitarra y piano, instrumentos que toca. «A día de hoy he sacado diez temas propios, entre ellos Perdóname. ¿Que a qué canto? Pues al amor y al desamor. Y a decir verdad, y pese a lo joven que soy, no me quejo por la cantidad de reproducciones que tengo de mis trabajos. Pero sé que aún tengo mucho camino por recorrer. Ya digo, soy muy joven y el camino es largo».

«Todos son buenísimos»

En cuanto a cómo fue lo de presentarse al cásting de Factor X, cuenta que «una redactora me escribió preguntándome si me gustaría participar, a lo que contesté que sí. ¿Por qué no, si era una oportunidad? Y a partir de ahí me limité a seguir los pasos que me indicaron. Ella me pidió que le enviara vídeos míos, y a los pocos días me citaron en Madrid para asistir a un cásting presencial. En él canté dos canciones, regresé a Palma, y días después me pidieron más vídeos y me volvieron a citar en Madrid. Y así comenzó todo».

J. Prince ha terminado los estudios de Secundaria, «por lo que ahora me dedico plenamente a mi formación musical a nivel mundial y lo hago, en muchos casos, vía online, con rofesores que trabajan con grandes y reconocidos profesionale profesores que trabajan con grandes y reconocidos profesionales. También recibo clases de baile, que las hago presencialmente».

Nos cuenta que su padre, el empresario Emilio San Rafael, tiene un estudio de grabaciones, Alpha Music Studios, «y lo tiene porque sabe que quiero ser cantante, y también porque de paso da oportunidades a otros que también lo quieren ser. Es más, de un tiempo a esta parte mi padre ha decidido que sea yo quien dirija los estudios, en los que produzco y compongo para otros artistas. Y también para mí, claro».

Nos dice que ahora se va a centrar totalmente en Factor X. «De momento estoy entre el grupo. No va a ser fácil llegar a la final, pues hay gente muy buena, entre ellos Tete, que está en mi equipo, Coral que es de otro, Patrick, que además de cantar toca el saxo... Aunque, realmente, todos son buenísimos».

«Quiero llenar estadios»

J. Prince va a hacer todo lo posible por ganar, «como supongo que intentarán hacer los demás. Y en cuanto al premio que recibes... Primero, que ganas Factor X, lo que no es poco para tu currículum, y segundo porque el premio incluye firmar un contrato con Universal Music, que es una de las mejores discográficas del mundo. Vamos, que fichar por ellos es como, para un futbolista, fichar por el Real Madrid».

En cuanto a cómo funciona el concurso, ahora que cada miembro del jurado ya ha seleccionado a seis cantantes, nos explica que «el próximo lunes, de los veinticuatro concursantes que seremos, solo quedarán doce, tres en cada grupo. Luego, más adelante, iremos viendo. Pero que será emocionante, ¡seguro! Hay gente muy buena y todos queremos ganar» .

Pese a lo joven que es, J. Prince tiene los pies en la tierra. Sabe lo que quiere, dónde está y a dónde desea llegar. «Estar en Factor X supone mucho para mí. Es el mejor escaparate, hay mucho nivel entre los participantes, pero yo me considero un buen producto. Por eso, voy a luchar para ir superando las eliminatorias. Esta semana me he clasificado, la próxima intentaré ser uno de los que pasen a la siguiente... No pienso parar hasta cumplir mis sueños, hasta llenar estadios y que la gente me considere como una leyenda. Es difícil, sí, pero yo voy a luchar por ello». Ni que decir tiene que, a raíz de su clasificación para Factor X, las redes de J. Prince no han parado. «Vamos, que están que arden y para bien», nos dice su padre. Pues es solo el principio...