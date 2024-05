Domingo Zapata volverá al Coliseo Balear en la II corrida de toros nocturna Zapatista

Tras el éxito del pasado año, en la corrida de toros Zapatista, el Coliseo Balear y el artista mallorquín, Domingo Zapata han decidido organizar la II corrida de toros nocturna Zapatista. Una fiesta que reunirá a todos los amantes de la tauromaquia el día 8 de agosto.

Domingo Zapata, quien refleja en muchas de sus obras la pasión y el respeto que tiene hacia el arte del toreo, sigue promocionando la cultura de la tauromaquia implicándose de manera personal en el evento. Una celebración que contará, al igual que el pasado año, con obras realizadas en los burladeros entre las que hubo una muy especial dedicada a su padre, Domingo Zapata Herida, ya fallecido, en la que se podía leer la frase 'Viva mi padre y la Guardia Civil'. Por el momento se desconoce que diestros protagonizarán el cartel, el que sin duda acogerá una de las grandes noches para los amantes del toreo este verano.

Por su parte el propio Domingo Zapata ha publicado en sus redes sociales agradece al Coliseo Balear y a Funtausa, el apoyo incondicional 'y darme esta oportunidad un año más'. Además el artista se muestra crítico con el Ministerio de Cultura del Gobierno de España añadiendo, 'Ministro nosotros los artistas que sabemos de cultura pues vivimos para la cultura y no de la cultura... como ustedes los políticos de su talla que con dos telediarios de mandato y cero historia y sensibilidad pretenden politizar el arte con el único objetivo de beneficiarse de el, sin respeto ninguno a la tradición y sin conocimiento histórico. Bueno lo que decía, que a pesar de todo nosotros seguiremos soñando cosas que nunca fueron y en vez de cuestionarnos el porqué?, seguiremos diciendo, ¡Porqué!. Let's do it!'