Como cada primer domingo de mayo, desde 1965, en España se celebra el Día de la Madre. Es una de las fechas más importantes del año en el que las progenitoras son las protagonistas de una jornada en la que reciben felicitaciones y detalles. Las madres, en la mayoría de ocasiones, son un pilar fundamental en la familia, un ejemplo de fortaleza y lucha. Para la nadadora Melani Costa, su madre, Fe Schmid, siempre ha sido «mi mayor apoyo, el hombro en el que llorar. Una mujer superinteligente y cariñosa. Hablamos todos los días por teléfono y cuando viví en EEUU hacíamos Skype. Hoy lo celebraremos con una comida juntas y unos regalos que tengo para ella».

Pese a la distancias, el pintor mallorquín afincado en Nueva York Domingo Zapata llamará a su madre, Isabel García. «Tengo la gran suerte de tener una gran madre que me ha dado cariño y me ha apoyado en todo y estoy donde estoy gracias a ella. Es la mejor madre del mundo», asegura el artista internacional.

La top model mallorquina Malena Costa y su hermana, la health coach, Emily, darán hoy una gran sorpresa a su madre, Carina Sjögren. «Es la mejor madre del mundo; luchadora y con la capacidad de burcarle solución a los problemas con una sonrisa y siempre dispuesta a ayudar», aseguran las hermanas, quienes triunfan con sus vídeos de comida saludable en redes sociales.

El chef Juan Pinel, del restaurante l’Atic en el hotel Saratoga, también se deshace en elogios hacia su madre, Lola Huete. «Recuerdo que cuando era niño me pasaba las tardes con ella en la cocina haciendo guisos o dulces como pestiños y rosquillas. Aunque no se dedicó profesionalmente a la cocina siempre ha cocinado muy bien». Juan, junto a su hermana, hoy sorprenderán a su madre con un regalo muy especial para ella, pero eso será durante el almuerzo que disfrutarán en un restaurante fuera de casa, «porque hoy no cocina nadie de la familia», comenta Juan.

Otra madre que ha sido un referente importante para la vida de un hijo es Isabel Martínez, madre del CEO de Cap Vermell Grand Hotel, Toni Mir. «Es una persona con una sensibilidad muy desarrollada, una capacidad de comunicación excepcional y una calidad humana envidiable, que hace que sea mi heroína», comenta Mir.