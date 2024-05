La élite del baile deportivo se cita en Calvià

Calvià se ha convertido este fin de semana en la capital mundial del baile deportivo. Y no es una forma de hablar. En el exterior del Pabellón Municipal Galatzó se podían escuchar ayer conversaciones en todos los idiomas. Más de un millar de bailarines, procedentes de 40 países diferentes, se dan cita en el municipio para participar en III Mallorca Dance Festival, competición de baile deportivo organizada por la academia Centre de Ball Mallorca y que, por primera vez, se convierte en un Grand Slam Mundial.

«Queremos que esta competición se convierta en una cita obligatoria en el calendario internacional. El mundo del baile aporta un turismo de calidad, de un amplio rango de edad. Viene gente de todo el mundo, incluso de Sudáfrica, China o Japón. Como sucede en todos los deportes, el Grand Slam es la competición más importante. Solo se celebran cuatro: el primero de 2024 es el de Calvià y le seguirán los de la ciudad china de Wuxi, el de Sttutgart y el de Belgrado. Las doce mejores parejas clasificadas participan en diciembre en la gran final de Shanghai», explica Jordi Fàbrega, cofundador junto a su mujer, Maria Pomar, de Centre de Ball Mallorca y organizador del festival, que cuenta con el apoyo de todas las federaciones competentes, así como del Comité Olímpico.

De este modo, a lo largo del fin de semana se han disputado el Campeonato de España; el Campeonato Europeo Senior IV, para mayores de 60 años; el Grand Slam Latino, así como el Grand Slam Standard. También ha habido competiciones internacionales de categorías jóvenes. El festival ha contado con la participación de cuarenta jueces de talla internacional.

No se requiere ser experto en la materia para quedarse cautivado con la fuerza y elegancia que los experimentados bailarines -y los no tan versados, ya que los pequeños no se quedan atrás-, desbordan sobre la pista. Hoy es una buena oportunidad para conocer esta demandante modalidad deportiva. Los interesados pueden acercarse al pabellón durante todo el día, pero se aconseja asistir por la tarde, a partir de las 20 horas, cuando se celebran las rondas finales.