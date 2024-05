El Ministerio de Transformación Digital ha dado un paso adelante y los influencers ya no serán 'oficialmente' considerados como tal a no ser que cumplan con los requisitos del nuevo decreto. Unos requisitos que pasan por determinar su status en base al dinero que ganan anualmente y al número de seguidores que tienen. Si cumplen, tendrán la preciada etiqueta de influencer y a la vez tendrán que regirse por una serie de limitaciones en materia de protección de menores y en los artículos publicitarios que promocionan. Los anuncios de alcohol y tabaco, por ejemplo, ya tienen los días contados.

Con esta medida, el ministerio pretende proteger a los consumidores y otorgar mayor seguridad jurídica a los influencers; aunque no todos los dedicados a las redes han asumido el cambio como un beneficio. Ultima Hora habla con los más destacados de las islas para conocer su opinión:

ALEX MANDON REY: "Ser influencer era el único lugar donde se puede hacer lo que a uno le da la gana y ahora lo quieren controlar"

@alextopdancerr cuenta con el récord de ser el balear con mayor número de seguidores, más de tres millones en Tiktok y más de uno en Instagram, se hizo famoso por su participación en Got Talent y The Dancer, donde quedó segundo. Ya no se define como influencer sino como actor pero sigue teniendo una opinión clara y contundente de lo que supone estar presente en redes y cómo afectará la regulación que plantea el Ministerio: "Las redes son el lugar donde podemos hacer lo que nos da la gana y era el único que hasta ahora no podían controlar y por eso quieren controlarlo, el Gobierno no nos ha ayudado nunca en nada, somos como un medio de comunicación e incluso con mayor visibilidad y nunca hemos recibido ninguna ayuda, no me parece bien que hagan esto ahora, muchos se han tenido que ir a otros países para que no les roben y ahora hacen una ley que parece que nos da algo bueno cuando no es verdad", nos cuenta.

A pesar de cumplir con los parámetros que marca el Real Decreto, ganar más de 300.000 euros al año o tener más de un millón de seguidores en una red social, Álex preferiría quedarse como está: "¿Qué beneficio tiene esto para mí? Me basta con los impuestos que pago al mes, como todos los demás ciudadanos, creo que ya no hay libertad en ningún sitio y que es un tema personal; como no les gusta lo que se cuenta, lo quieren prohibir; en la red nadie obliga a nadie a seguir a nadie, no tienes por qué seguir a alguien que anuncia tabaco o alcohol si no quieres, cada uno sigue a quien quiere", sentencia.

Álex dejó atrás su faceta de influencer para recuperar algo de privacidad, según nos explica. Ahora se dedica a subir lo que le apetece o los avances en su nueva vida profesional; que por cierto, nos revela un pequeño secreto, que se encuentra trabajando en un gran proyecto junto a uno de los mejores directores del país.

@elblogdeamanda - AMANDA JEFFREY: "He visto cosas en TikTok que me han hecho pensar: no tenéis vergüenza"

El blog de Amanda es uno de los espacios para aprender inglés más seguidos del planeta, sobre todo porque su autora, medio británica medio mallorquina, cuenta con un carisma único para tratar a las personas. Con más de 400.000 seguidores, Amanda enseña el idioma y también la vida, sobre todo tras sufrir un síndrome Guillain-Barré que la ha obligado a volver a nacer y re-aprender cosas tan básicas como caminar o escribir. Su fortaleza se contagia y sus mensajes en redes siempre positivos.

"No me parece mal que se regule, siempre tengo mucho cuidado con estas cosas; el otro día un grupo de menores me pidió una foto y pensé: no voy a subirla, hay que proteger su identidad. Intento tratarlo todo con sensibilidad", nos explica. Siempre cauta, quiere leer el decreto entero para poder analizar todas las medidas pero opina claramente sobre las que sí han salido a la luz: "Menores, alcohol y tabaco me parecen temas muy importantes, nunca me ha gustado la palabra influencer pero tampoco me voy a engañar, soy consciente de que lo soy y también de cómo se ha pervertido esa palabra; para mí un influencer debe ser siempre en positivo, tener una responsabilidad y asegurarte de ser una buena influencia", explica. Amanda ya tiene Tiktok pero siente vergüenza de alguna de las cosas que ha visto, es consciente de que muchos "no miren prim y aceptan cualquier cosa por tener seguidores". Además, nos deja una propuesta interesante: "ojalá se hiciera como el comité que controlaba los contenidos de BBC para que fueran dignos, un grupo de profesionales que pudiera controlar no sólo a nivel mercantil, que está muy bien, sino a nivel contenidos y mensaje. Yo quiero comunicar desde una base de humildad y conocimiento".

@whoismartib - KIKE MARTÍ: "Si soy mayor de edad y viene una marca y me paga 12.000€ por un vídeo de 15 segundos bebiendo X ¿por qué no habría de hacerlo?"

Enrique Martí fue uno de los primeros mallorquines que destacó en el mundo de las redes sociales. De carácter agradable y sincero, Kike ha ido trabajando en sus contenidos hasta perfeccionarlos y dirigirlos hacia un objetivo. Cumple con sus obligaciones como ciudadano y cree que la regulación se está volviendo excesiva.

"La gente se cree que nos quedamos con todo lo que ganamos pero nosotros también pagamos impuestos, como cualquier persona normal. Este control que pretenden es excesivo. A ver, entiendo que se regulen cosas en la red pero es que nunca se hace nada por ayudarnos y todo va dirigido a desmotivarnos", nos cuenta. Kike no entiende por qué debería registrarse oficialmente y considera que, como mayor de edad, tiene derecho a elegir sobre las ofertas que recibe: "Un menor puede encontrar ya cualquier cosa por Google, además, si viene una empresa de puros y ofrece 50.000 euros por anunciarlos siendo mayor de edad, no veo el problema; también hay seguidores de más edad a los que quizá sí les interese". Enrique piensa que el control actual es suficiente y que ya son muchos los 'directos' o vídeos que se retiran porque sale gente fumando o bebiendo alcohol. "No es necesario más", zanja.

@montoromiquel - MIQUEL MONTORO: "A mí siendo menor me ofrecieron anunciar una casa de apuestas y me negué, pero la clave es que no deberían haber podido proponérmelo"

Miquel es tan conocido, en territorio mallorquín y en los confines del universo, que se hace difícil tratar de presentarle. Se ganó al público siendo un niño auténtico y amante de su hogar, de la tierra; filosofía que continúa compartiendo hoy aún siendo ya mayor de edad. Para él, la sencillez es un "must".

"A ver, es que influencers de verdad no hay tantos, yo creo que con esto conseguirán que no todo el mundo se suba al carro. Yo estoy a favor del control, no creo que esté mal, el año pasado siendo todavía menor me ofrecieron hacer publicidad sobre una casa de apuestas; dije que no pero la cuestión es que me ofrecían muchísimo dinero y no me lo tendrían que haber propuesto. Hubiera podido hacerlo sin problemas porque hay muchos que miran más por la cartera que por su dignidad, eso no tendría que ser así", nos explica. Montoro no tendrá problemas en registrarse si cumple los requisitos porque considera que así la responsabilidad primaría sobre el contenido. "Cuando tienes tantos seguidores no puedes valorar cómo les afecta lo que dices o lo que anuncias, tenemos que ser responsables; el problema es que como la gente ha demostrado no serlo, se han tenido que poner normas".