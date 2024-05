El Día Mundial de Star Wars: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

Entre precuelas, secuelas y spin-offs, el universo Star Wars no deja de sumar adeptos y aglutinar beneficios en torno a esa galaxia muy-muy lejana; además de revitalizar el amor que los fans más veteranos sienten por la saga. Pero lo más importante es que estas películas abrieron el abanico hacia nuevos filmes, series, sagas literarias y demás productos que enriquecen el cosmos de la fantasía. Y todo ello gracias a la semilla plantada por George Lucas en 1977. Este sábado, esta prolífica dinastía cinematográfica, propiedad del grupo Disney desde 2012, celebra su gran efeméride: el Día Mundial de Star Wars. Pero, ¿qué tiene de especial el 4 de mayo?

Tal día como hoy, en 1979, el rotativo británico London Evening News publicaba una nota en la que los miembros del Partido Conservador británico felicitaban a Margaret Thatcher tras ser elegida Primera Ministra. En la nota podía leerse: «May the 4th be with you, Maggie». Una simpática construcción gramatical que, no sin cierto ingenio, se apropiaba de la icónica frase que utilizan los Jedi para saludarse: «May the force be with you», o sea: «Que la fuerza te acompañe».

Rememorando esa anécdota, un grupo de fanáticos warsies reunidos en el festival Toronto Underground Cinema en 2011 estableció el 4 de mayo como ‘día oficial’ de Star Wars. Saga que atesora el récord mundial Guinness por ser la franquicia más exitosa y lucrativa del mundo, con un valor estimado de 70 mil millones de dólares.

Como consecuencia, todos los 4 de mayo se celebran alrededor del mundo festivales y maratones cinematográficos, a los que los fans acuden disfrazados de sus personajes favoritos. En ese sentido y a nivel local, este sábado y domingo en cine Rívoli y Cinesa Festival Park se realizarán dos pases del Episodio 1: La amenaza fantasma (1999). No es un título seleccionado al azar, pues «coincide con el 25 aniversario de su estreno», desliza Cati Bauzá de la Associació Amics de la Ciència Ficció (AACF), quien asistirá este sábado al preestreno. «Algunos miembros de la AACF iremos este sábado a Festival Park disfrazados».

Medio siglo después de que se abrieran las puertas de esta galaxia que revolucionó el cine, la saga afronta un futuro prometedor sostenido por un irrefutable dato: sigue siendo una máquina de hacer dinero. «George Lucas inventó el merchandising, y sobre todo la primera trilogía generó muchos juguetes y artículos que aún hoy se coleccionan, fue un fenómeno brutal. Lo cual constituye una forma de no olvidar tu infancia», matiza Bauzá. Y es que, a día de hoy, el imperio de George Lucas sigue contraatacando. Ya no con veloces naves y rayos láser multicolor, sino con su mejor arma: un márketing cuyas cifras se acomodan en lo más alto de la historia del cine. Camisetas, pijamas, pósters, juguetes, muñecos y figuritas, disfraces, pins… La lista es tan larga como pueda estirar la imaginación, e incluye productos tan insospechados como una vajilla Imperial y otra, naturalmente, de la Alianza.

Mito

Pero, ¿qué ha convertido en un mito transgeneracional esta saga que sigue reclutando nuevos fans? Bauzà destaca que «es una representación de la lucha entre el bien y el mal, a la que todos nos enfrentamos internamente, y al final siempre gana el bien, lo cual nos da esperanza, ya que en la vida real no siempre se da así. Además, no hay que olvidar que en su día sus efectos especiales tuvieron un impacto brutal».