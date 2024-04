Madò Pereta sorprende

Ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre y poner a cada uno en su sitio, y eso es lo que podemos adelantar, por el momento, del nuevo espectáculo de Madò Pereta para esta temporada. La artista ofrecerá este viernes un pequeño avance de lo que se prevé causará furor. El escenario escogido es la sala SunSet de Palma y la hora, las 21 horas. «El año que viene Madò Pereta cumple 25 años sobre los escenario y lo celebraremos a lo grande, en el año en el que posiblemente llegue la despedida, pero en este 2024 no nos vamos a quedar cortos. El espectáculo que ofrece General Music a los municipios mallorquines que quieran acogerlo cuenta con varias partes, entre ellas una política muy heavy. Decir según qué cosas en la Península no tiene nada de malo, pero decirlo aquí, en ca nostra, te vetan. Pero ya tengo cierta edad y me da igual lo que opinen. No tengo pelos en la lengua». Así se confiesa Madò Pereta en uno de sus mejores momentos profesionales, y es que los domingos colabora en el programa Fiesta de Telecinco.

Las bailarinas Eli Moral, Tary Barceló y Amaya Alcorta son parte del equipo del show de cabaret que acompañará a Madò Pereta este año en la gira, un espectáculo donde las plumas y la minúscula indumentaria cautivarán a un público de lo más variopinto. «He creado mi propia versión de la canción Zorra, el tema que representará a España en el Festival de Eurovisión. Una versión que he llamado Burra». El cabaret de este año promete revolucionar al público. El show cuenta con, además de las indirectas políticas, una parte de sexo «desde el punto de vista de Madò Pereta». El espectacular vestuario se ha realizado en Marsella y la artista compartirá escenarios con actores de la talla de Manu García y Moritz Bonnin. «Creo que la gente se va a divertir mucho este verano con todo lo que hemos preparado. Es nuestra intención que el público se lo pase muy bien, ría y participe cantando y bailando», comenta Pereta. Al más puro estilo de espectáculo cabaret, la artista y todo su equipo darán un show de calidad, sano y extraordinariamente divertido con el que harán vibrar a sus seguidores.