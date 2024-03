No se trata de hacer ninguna crítica al Ajuntament de Palma, si no de darle ideas aún a sabiendas de que tiene asesores infinitamente mejor preparados que nosotros para que mejore la ciudad, cosa que se empieza desde abajo.

Y lo de desde abajo es porque los suelos de Palma precisan que los mejoren. Por ejemplo, el que está enfrente de Cort, que va desde el olivo milenario hasta Jaume II, está clamando que pase por él la brigada de Infraestructures y lo arregle. Y es que hay baldosas alargadas que cuando las pisas parecen una tabla de surf: se elevan, por lo menos, un centímetro. Y eso delante del Consistorio, por donde pasan ciudadanos, turistas y políticos, tanto del gobierno municipal como de la oposición. Y si es entre el hotel y la terraza, lo mismo. Baldosas rotas, cemento mal puesto, huecos donde antes había azulejos… Pues venga, ¡ánimo! Que todo sea por una ciudad mejor.

Prohibiciones

Jaime Martínez, alcalde de Palma, ha dado a conocer que los usuarios de patinetes eléctricos deberán hacerse un seguro por si provocan un accidente. También ha comunicado que no se podrá consumir alcohol en plena calle… ¿Se conseguirán ambas cosas?, nos preguntamos. Porque con la policía que tenemos ahora mismo paseando por las calles- nos referimos al número de agentes-, nos tememos que no. Hay demasiados patinetes y poca vigilancia. Además porque nos parece muy bien lo del seguro, pero no que se les permita ir por zonas peatonales porque, como su nombre indica, son zonas para peatones y más cuando algunas de ellas terminan en una acera, por la que en muchas ocasiones siguen circulando los patinetes sorteando viandantes.

Los patinetes no solo tienen que ir con un seguro a terceros, tampoco deben circular por aceras y calles peatonales.

Y en cuanto a lo de no beber alcohol en la calle, pues a ver qué va a pasar este verano en la Platja de Palma, donde los turistas no solo beben, sino que muchos de ellos se emborrachan dejando las latas y botellas tiradas por ahí. Porque, por norma general, gran número de turistas de esa zona son gente joven, a los que les gusta tomar copas, por lo que no entienden que no puedan beber en la calle… Así que veremos.

En la Platja de Palma se puede ver a gente bebiendo en la calle. A ver si funciona la nueva normativa...

Limpian sa Riera

Desde hace unos días, operarios están limpiando el cauce de sa Riera comprendido entre el Camí de Jesús y el puente de las Avenidas, algo que nos hace pensar que este Ajuntament lo va a igualar, en cuanto a estética y limpieza, al tramo siguiente hasta la desembocadura... ¡Ya iba siendo hora! Por lo pronto, observando este tramo desde el parque del Canódromo, vemos que gran parte de la forestación que crecía en él ha sido podada y retirada, y que el montón de basura que había en uno de sus caminos, junto a la tapia que lo separa del Velódromo de Tirador, ha sido trasladado y depositado en un lugar más cercano al cauce a fin de que pueda ser retirado definitivamente.

La basura acumulada se está retirando poco a poco.

Los hierbajos de los laterales de sa Riera también están siendo podados.

Cambios en El Bula

El restaurante El Bula, en la calle Pascual Ribot, cerrará por reforma a partir del próximo 2 de abril. Estas obras son la punta de lanza de una profunda reestructuración, no solo del local sino del concepto que experimentará en los próximos meses Pastelería Ángel.

Ángel Cortés, propietario de este conocido negocio, detalló que por el incremento de actividad, y con el objetivo de ahorrar a sus clientes tiempo de espera en la adquisición de sus productos, se ve con la necesidad de reubicar la cafetería de la pastelería en el local de El Bula. La previsión es cerrar tres semanas El Bula y, acto seguido, otras tres la Pastelería Ángel.

Ángel Cortés y los cambios en El Bula.

Durante este período, el servicio permanecerá activo, primero en la pastelería, en Ángel Café, y en la tienda virtual ensaimadasangel.com. Estos cambios están incluidos dentro de la renovación de la estructura de las instalaciones, unidos a una mejora en cuanto a la calidad del servicio y la ampliación de la oferta con una nueva gama de productos, tanto en pastelería como en desayunos y meriendas.