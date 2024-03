El equipo de la Academia de Baile Angela Bruno, plata en el Dance World Cup celebrado en Burgos

El equipo de competición de la academia de baile Angela Bruno, participó el pasado fin de semana en el Dance World Cup, celebrado en el Fórum Evolución, de Burgos. La formación se alzó con la medalla de plata en danza clásica a nivel grupal y la medalla de danza contemporánea fue para el trío formado por Marina Rovira, Victoria Heredia y Paula Suárez. El equipo, dirigido por la propia Ángela Bruno, también contó con las jóvenes promesas Marina Gutiérrez, Aurera Manganiello y Marina Argiles.

La competición contó con la participación de equipos de diferentes ciudades de toda España y Portugal, exhibiendo un alto nivel, durante tres días. Ángela Bruno, quien lleva 20 años como profesora y 12 dirigiendo su propia academia de baile con la que ha cosechado grandes éxitos, destacó que «Mallorca tiene mucho talento y potencial. Es una generación con muchas ganas de bailar y expresarse», algo que ha obsevado desde la COVID-19. «Tras el confinamiento las alumnas estaban más sensibles y las familias siempre han apoyado desde el principio a estas grandes bailarinas». Alumnas que acuden algunas disfrutar de una actividad tipo estraescolar y otras a un nivel más de competición.

Directas a la final en Praga

El galardón obtenido en Burgos ofrece a las bailarinas del equipo de Ángela Bruno la clasificación para la gran final mundial que tendrá lugar a finales de junio en Praga. Un destino que hace mucha ilusión a las alumnas y sus familias, pero un viaje en el que tendrán que sufragarse los gastos, ya que no cuentan con ningún tipo de ayuda económica por parte de las instituciones.

Por otro lado, Ángela Bruno obtuvo este fin de semana otro premio, en la edición de Capital Dance, celebrada en la localidad catalana de Vich, al coreografiar a una alumna de danza contemporánea para la escuela del Ballet Ruso, quien se alzó con el primer premio. «Ha sido un trabajo a distancia, pero del que me siento especialmente orgullosa. Estoy muy contenta. Este fin de semana ha sido un subidón. Aina es una alumna de Barcelona con la que he trabajado muy bien. Siempre he dicho que la educación artística es mágica.