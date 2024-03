Ajuares marianos y estrenos por Semana Santa

Las denominadas imágenes de vestir son patrimonio de unas pocas cofradías de penitentes de Palma, que a lo largo de estos años han tenido que sortear algunas vicisitudes hasta obtener el permiso pertinente. Logrado el objetivo, despiertan el máximo interés del público durante los desfiles de Semana Santa, por la riqueza en ajuares que lucen y donde se aprecia la buena mano y el exquisito gusto de los vestidores mallorquines.

José Borrás y Marisa Pérez son los vestidores de las imágenes de Jesús del Buen Perdón y Nuestra Señora de las Angustias, de la cofradía de su mismo nombre. Ambos han creado un estilo propio ya que han ido aprendiendo poco a poco mirando otras imágenes. José, modisto y bordador, señala que «para las túnicas de Jesús empleo tela de sarga y como único complemento un cíngulo. Esta Semana Santa estrenará dos túnicas: una el Domingo de Ramos de Hebreo, muy sencilla recordando la cita evangélica, y otra el Jueves Santo con bordados sencillos».

El modisto y bordador José Borrás, vistiendo al titular, Jesús del Buen Perdón.

Marisa Pérez, presidenta de la cofradía, es la vestidora de la imagen mariana: «La Virgen es la que me guía. Yo únicamente pongo las manos y la visto como Ella quiere. He aprendido sobre la marcha y cuando me pongo delante le agradezco dicho privilegio. A partir del Miércoles de Ceniza la vestimos a la usanza hebrea y durante la Semana Santa de reina. Este año, la imagen de María Magdalena estrenará vesta blanca y granate acompañando en su paso a Jesús del Buen Perdón». En la Hermandad de la Santa Caridad ejerce de vestidora Belén Domblás. Vistió las imágenes de Nuestro padre Jesús de la Redención y Caridad y la de Nuestra Señora de los Desamparados y Misericordia, que se pueden visitar en la iglesia de la Merced.

Belén Domblas, de la Santa Caridad.

Otros estrenos

Jordi Oliver Bonet es diseñador de moda. Estos días tiene mucho trabajo ya que es requerido por las cofradías de la Salud, la Salle y la Hermandad de la Humildad para vestir sus imágenes. «Esta actividad artística, en la que llevo ya varios años, surgió a raíz de asistir a un curso del Arte de Vestir Imágenes Sacras. Luego me fui introduciendo en este mundo cofrade que tanto me apasiona. Los visto durante las épocas de Adviento y Natividad, fieles Difuntos, a Inmaculada, Candelaria, cultos de hermandad y Semana Santa. En Cuaresma se vistieron el Miércoles de Ceniza a la usanza hebrea y en Semana Santa, las vírgenes de reina, empleando para ello el mejor ajuar que tenga la imagen».

La cofradía de penitentes La Salle estrenará el Viernes Santo una nueva peana de su paso Madre del Dolor Sereno, realizado en alpaca plateada. Nuestra Señora de la Paz, de la hermandad de la Humildad y Paz, lucirá una nueva saya de terciopelo blanco bordada en oro; un pañuelo en tul de seda y una corona de plata. Por su parte, Nuestro padre Jesús de la Humildad estrenará juegos de potencias.