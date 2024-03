La exmujer del productor de televisión Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha asegurado ante el juez que fue una amiga suya la que envió el mail que presuntamente quebrantó la condena a su exmarido. Así lo ha declarado este martes ante el Juzgado Penal 6, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, en la que ha negado que ella enviara el mail porque sabía que tenía una orden de alejamiento de él.

En el mensaje, titulado 'Escóndete patético maricón', Dobrowolski «le increpaba y denigraba de forma reiterada, además de referirse a vivencias comunes y que dieron lugar a la separación, y a posteriores incidentes entre ambos», según expone el fiscal en el escrito de acusación, consultado por Europa Press, en el que reclama una condena de un año de prisión.

Dobrowolski ha explicado que, durante esa época, su amiga, su expareja y ella vivían en la misma casa, y que, cuando Mainat denunció haber recibido ese mail, la amiga le confesó que lo había escrito ella: «Le parecieron las palabras correctas para mi exesposo. Yo no tenía el valor de decírselo». Ha asegurado que tuvo una «crisis nerviosa», pero que su amiga no tenía una prohibición de comunicación contra su exmarido, por lo que no era delito, en sus palabras.

Por su parte, el productor de televisión Josep Maria Mainat, ha asegurado este martes que tiene sentimientos contradictorios hacia su exmujer, Angela Dobrowolski: «Tengo sentimientos contradictorios. Estuve muchos años muy enamorado y después ya menos, y después hubo un intento de asesinato supuesto», en alusión a la causa que abierta donde ella supuestamente lo intentó matar con una sobredosis de insulina.

Así lo ha dicho antes de entrar en la Ciutat de la Justicia por el nuevo juicio en el que ella está acusada de un presunto delito de quebrantamiento de condena, por enviar un correo electrónico a Mainat a pesar de tener una orden de alejamiento de él. Al ser preguntado por si tiene ganas de que se acaben los juicios entre ellos, ha respondido: «Sí, por favor». La abogada de Mainat, Olga Tubau, ha manifestado a los medios que el productor de televisión no está comparecido en esta causa como acusación particular, y que comparecerá este martes como testigo. Actualmente, Dobrowolski cumple condena en la prisión de Wad-Ras (Barcelona) por otra causa, en la que fue condenada a dos años y medio de prisión por falsificar cheques de Mainat.