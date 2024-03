La localidad calvianera de Santa Ponça celebró este domingo, un año más, la fiesta de San Patricio, santo patrono de Irlanda. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Calvià, congregó a 5.500 personas, que disfrutaron de los conciertos, talleres infantiles y pasacalles del Circo Stromboli programados, además de unos 70 puestos de venta, asociaciones y 'food trucks'.

A pesar de celebrarse el patrono de Irlanda, lo cierto es que las referencias a la isla esmeralda no fueron demasiado abundantes, más allá de las no muy numerosas personas que portaban el típico sombrero verde. Entre los diferentes puestos de artesanías y comidas típicas de países como Italia o Chile, figuraba uno con elaboraciones tradicionales mallorquinas, como 'robiols', 'crespells', 'panades', 'coques de trampó' o 'bunyols'. «Venimos cada año desde hace diez, con el objetivo es dar a conocer la comida balear, explica Catalina Carbonell, de la asociación gastronómica Es Rafal Negre, de Marratxí. «Lo cierto es que es una fiesta muy divertida y el ambiente es muy sano. La gente bebe, pero no es una fiesta de borrachos. Vemos muchos extranjeros, pero también suele venir bastante gente de la Península, especialmente andaluces, y también mallorquines», asegura.

«La verdad es que San Patricio es, de las celebraciones que hemos importado, una de las más forzadas e impostadas, producto de la contaminación turística», reconoce Tone Fernández, vecino de Puigpunyent que ha acudido, por primera vez, junto a su familia y unos amigos. «El ambiente, al ser de día, es muy familiar. Más que una verdadera fiesta de cerveza, es un encuentro para la gente que ayer no se fue de de fiesta; es decir, para padres», resume junto a su hija Vera.

Menos escépticos y mucho más entregados a la celebración, Buck y Laz Erbuckle, matrimonio propietario de un apartamento en Mallorca, se ataviaron para la ocasión con trajes y sombreros típicos. «Somos de Glasgow, pero venimos cada año a celebrar San Patricio a Santa Ponça, porque nos encanta la fiesta que se monta aquí. Además, el clima es mucho más caliente y soleado», destacan. «Este año, además, hemos venido junto a unos amigos. El plan es beber, comer, bailar y festejar todo el día. Estamos en el mejor lugar posible», celebran.

La primera teniente de Alcalde de Calvià, Esperanza Catalá, se dejó ver por la fiesta y declaró: «Queremos ser hoy un pedazo de Irlanda, por eso celebramos San Patricio, porque esta es ya una tradición consolidada en nuestro municipio. Vivamos hoy el espíritu de 'Saint Patrick' como ciudadanos de un mismo mundo, de una isla a otra, de Irlanda a Mallorca, a Calvià», remachó.