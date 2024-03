Nos encontramos en Blanquerna con Elizabeth Gil Rentería, a quien conocimos hace años a través de la radio, concretamente del programa Alma, corazón y vida que emitía desde esRadio, y al que nos invitó alguna vez. Ahora colabora con la radio Sputnik en el programa Mallorca única los viernes.

Elizabeth, brevemente, nos recordó que desde hace tiempo, al margen de la radio, trabaja en Ikea en el departamento conocido como Acciones de Corazón, la cara más solidaria de Ikea Islas Españolas y Caribe. Elisabeth es la responsable y coordinadora, «llevando a cabo –subraya– una labor de apoyo y ayuda a base de tiempo y recursos a personas de nuestro entorno que lo necesitan, como pueden ser niños, jóvenes, familias necesitadas y personas mayores».

Cuenta que hace unas semanas estuvo visitando las dependencias del comedor social Tardor con el fin de conocer sus necesidades y tomando buena nota de ellas, que no son pocas.

Elizabeth entre Carlos, del Centro Cultural de les Arts d’Alaró, y Nati, voluntaria de Tardor.

Elizabeth, además, es amiga de Carlos Miró, coreógrafo y bailarín al igual que su esposa, Carmen, y juntos están al frente del Centro Cultural de les Arts d’Alaró. En colaboración con Acciones de corazón han hecho una reforma en este y han retirado ocho estanterías en muy buen estado con las que no sabían qué hacer. Entonces Elizabeth preguntó a Carol, de Tardor, si las necesitaban, y esta les contestó que sí. «Entonces con una furgoneta de Ikea nos aceramos a Alaró, cargamos con las estanterías y las transportamos hasta el almacén que tiene Tardor, que no está muy lejos del comedor. Con eso hacemos un favor a Carlos y a Carmen, y al mismo tiempo otro a Tardor, llevándoles las estanterías que ya no tienen cabida en su centro cultural, pero que a estos les harán muy buen servicio».

Como han sobrado estanterías, Acciones de Corazón las ha llevado a un almacén del comedor social.

Hospital Juan March

Otra de las acciones solidarias que ha llevado a cabo Acciones de Corazón ha sido proporcionar mayor confort y comodidad a los espacios del Hospital Juan March una vez concluida la reforma que se ha llevado a cabo en él. Dichos espacios son tres. Uno, la recepción, en la que se recibe a los enfermos cuando ingresan, además de dar también información de cómo va evolucionando la enfermedad de sus familiares e incluso donde se comunica el fallecimiento y se detallan los pasos a dar en cuanto a servicios funerarios. Dos, la sala de pacientes y familiares, donde unos y otros durante las visitas se sentirán muy cómodos, en un ambiente más propio de un hogar que de un hospital. Y tres, la sala de gestión de pacientes paliativos, en la que predomina un ambiente familiar, que trata de hacer más llevadero el día a día.

Para reír

Mañana sábado, en sesión de tarde, se presenta en el teatro de Felanitx Dispara, una obra escrita por Miquel Fullana de la que es protagonista, junto a Mónica Moreno. «Es una comedia que escribí y estrené en 2022, –nos adelanta Miquel–, y con la que aún seguimos girando por diversos pueblos y teatros de la Isla, ya que nos la siguen pidiendo. Por eso, este sábado 16 de marzo, a las 20.00 horas, la vamos a representar en la Casa de Cultura de Felanitx, dentro del marco del Festival de Teatro de Invierno del municipio. Así que, una vez más, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una tarde teatral con una comedia llena de verdades, mentiras, medias verdades, provocaciones... Una auténtica lucha entre un hombre mediocre y la mujer de su mejor amigo, vecino y cliente de su bar».

Miquel Fullana y Mónica Moreno son los dos protagonistas de ‘Dispara’.

Sin pretender hacer ningún spoiler, Dispara comienza una noche en la que Tomeu estaba a punto de cerrar su bar, Can Xorri, cuando de pronto aparece Claudia, esposa de un buen amigo suyo, además de excelente cliente. Ella le cuenta que no puede dormir y que necesita hablar con alguien… Mantienen una conversación que discurre sin proponérselo, al menos él, por los caminos de las confesiones, intimidades, verdades, mentiras y provocaciones, lo que le hace pensar en qué se lleva entre manos Claudia para provocar una trama tan perversa como ridícula y cómica… Y hasta aquí podemos contar. Solo cabe añadir que Dispara es una comedia de género negro, pero cómica y divertida, con una moraleja: que las personas y la vida en sí pueden ser una gran mentira. Aparte de que os va a enganchar desde el minuto uno, seguiréis riendo a lo largo de los siguientes 89.

Una bella balada

También mañana sábado actúa en Sóller Self Service, una banda de rock fundada en 2020, pero que posteriormente ha sufrido cambios de dos de sus componentes y en la actualidad está formada por Miki (bajo), Edu (batería), Castro (cantante y guitarra rítmica) y Ruby (guitarra solista), con varios discos en su haber. Mañana por la noche será uno de los grupos que participe en la primera edición de Maüia Fest, que se celebrará en Sóller.

Durante su actuación, que arrancará aproximadamente a las 19.40 horas, y tras interpretar algunos de sus temas, estrenarán una bella canción, Aunque duela. Un tema alejado del estilo y ritmo al que nos tienen acostumbrados, pues se trata de una canción con formato muy íntimo, a modo de balada, que gira en torno al desamor, habiéndose inspirado en una historia real que sucedió en un lugar tan bello como Sóller. Una balada en la que, además de ensalzar otras cosas bonitas del lugar, rinden también homenaje a su tranvía.

«Y si hemos decidido estrenar esta canción en Sóller –nos dice unos de los componentes del grupo– es porque queremos regalarle a su gente un tema nacido allí. Una canción que se nos antoja más suya que nuestra, por lo que esperamos que tenga una buena acogida».

Así, Self Service actuarán mañana en el Valle de los Naranjos y también tienen previsto subirse al escenario a lo largo de este año en distintas localidades de la Isla. Además, han programado una gira que se autogestionan ellos mismos por Madrid, Galicia y Logroño. Una ruta que no descartan que se pueda extender a otras ciudades de la Península.