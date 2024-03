Las precipitaciones e intensas rachas de viento empañaron ayer el final del Rally Clásico de Puerto Portals que, en su veinte aniversario, tuvo que suspender los últimos tramos, de Orient a Bunyola y el Coll Biniforani, por la seguridad de los pilotos. Ahora bien, a pesar del abrupto desenlace, a lo largo de los últimos días, manejando verdaderas joyas del asfalto, los conductores brindaron un espectáculo difícil de olvidar.

Se conocen de memoria las carreteras de la Isla. Por cuarta vez y exprimiendo su Lancia Stratos de 1976, el equipo británico de Seb Pérez y Gary McElhinney se hizo con la victoria en la categoría velocidad Pre 1981, convirtiéndose en los primeros en lograrlo cuatro veces. La experimentada pareja ha completado una rally para el recuerdo; en la primera jornada le sacaba once segundos de ventaja al segundo clasificado, el equipo germano de Feustel y Becker que, a pesar a ganar varios tramos de la prueba y mostrándose ayer muy competitivo, no pudo alcanzarles con su Porsche 911 2.8RSR de 1973. «Cada año observamos un mayor nivel deportivo en esta prueba tan exigente, por sus tramos únicos, que no encontramos en otros países. Siempre es un placer venir a competir a Mallorca con esta perfecta organización», declaró Pérez después de que el director del rally, Antonio Dezcallar, le entregase el trofeo en Puerto Portals.

Entre las novedades de su veinte aniversario, con el fin de alcanzar una competición más equitativa, el Rally Clásico ha dividido la categoría de velocidad en función de la motorización del vehículo y su año. En la categoría Pre 1990, tras ir en cabeza durante toda la prueba con su Peugeot 205 de 1989, el equipo mallorquín de Oliver Alex y Fran Barberà tuvo que abandonar en el último tramo, por lo que la victoria fue para los alemanes Stefan Struwe y Alexandra Bibiloni, con un Lancia Delta Integrale EVO2 de 1990. Por otra parte, el conjunto mallorquín de David García y Rudy Hensen se hizo con el oro en la categoría Pre 1998, con su Renault Clio Maxi de 1995. En su caso, la batalla por la victoria estuvo muy reñida; la pareja de Nadal Galiana y Samuel Flores le siguió de muy cerca manejando con habilidad su Ford Escort WRC de 1997.

En cuanto a la categoría Regularidad, en Media Alta, los belgas Ruben Maes y Aswin Pick mostraron su maestría al volante haciéndose con la primera plaza, en su Porsche 914/6 de 1970. Y en Media Baja, con esfuerzo y un excelente manejo de su BMW 2002 TII de 1972, los mallorquines Joan Verger y Toni Barceló, consiguieron la victoria tras un rally casi perfecto, en el que controlaron el cronómetro de forma magistral.

El Rally Clásico cuenta cada vez con más adeptos en la Isla. Numeroso público visitó Puerto Portals, sede oficial de la competición desde hace doce años, para observar a los 115 equipos participantes, de once países, mientras preparaban las máquinas de los pilotos. El Rally Clásico cuenta con un plantel de vehículos de película, y fueron unas 420 personas, ocupando cerca del 80 por ciento del aforo, las que disfrutaron viéndolos rodar ayer en el Circuit de Llucmajor. «Ha sido un gran rally: sin incidentes, con grandes pilotos y la vuelta de Sa Calobra. Además, se ha vuelto a demostrar como el deporte es un gran motor de turismo de calidad en fechas no estivales», concluye Dezcallar.