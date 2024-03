Cecili Buele nos mandó un wasap en el que nos decía que iba a pasar esta próxima Semana Santa en Perú, en un pueblecito llamado Celendín, en la comarca de Cajamarca, invitado por el párroco de aquel lugar, Manuel Álvarez Cerpa. «Es muy amigo mío, puesto que le conocí cuando era un jovencito siendo yo misionero de Cascas, lugar donde él vivía. Pues bien, muchos años después de aquello, ya como sacerdote y yo exsacerdote, y encima dos veces casado, tantas como viudo, me invita a que pase esa semana en aquel bello lugar», nos cuenta.

Las maletas

Es decir que el joven que conoció al sacerdote-misionero estando en una misión peruana, y del que se hizo buen amigo, años después ha invitado a su amigo, que ya ha dejado de ser sacerdote, a disfrutar de la Semana Santa en un bello lugar de Perú, país que, por este motivo, pisará por enésima vez en su vida. Porque Buele ya está haciendo las maletas para viajar esta próxima semana.

«No conozco Celendín, pero imagino que es un lugar bello. Como está muy lejos de Lima, una vez que llegue a su aeropuerto, tomaré otro avión que me lleve a Cajamarca. Y de ahí, en autobús, viajaré hasta mi destino final…», nos decía Buele desde sa Pobla, donde pasaba el día con unos amigos.

En Perú, ya como misionero, dando la comunión a sus feligreses.

Dos matrimonios

Como hemos dicho, Buele es excura. O dicho de otro modo, Buele, un día de hace 42 años, colgó la sotana y dejó la parroquia en la que estaba para convertirse en una persona civil. «Sin embargo –le decimos– como el sacramento del sacerdocio imprime carácter, siempre serás cura, por tanto, siempre que quieras podrás decir misa. Es lo que dice el catecismo del sacerdocio».

«Sí, de acuerdo. Lo dice el catecismo, pero una cosa es lo que dice, que el sacerdocio imprime carácter espiritual indeleble, es decir, que quién lo recibe es para siempre y que ni se puede borrar ni quitar, y otra lo que dice al respecto el Código de Derecho Canónico. Y más en mi caso… Porque yo, al dejar de ser cura, me casé. Dos veces. La primera con Lina, que murió en 1988 a los 42 años, seis después de habernos casado civilmente. La segunda, Isabel, que falleció en el 2016 a los 77 años, tras haber estado casados, también civilmente, durante 28 años». Sin pretender enmendarle la plana, le recordamos que el papa Francisco, en cuestiones de bodas de sacerdotes, se muestra muy abierto. «No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal…», estas palabras, las pronunció recientemente el propio Papa en un medio argentino.

Cecili habla de sus dos esposas. A su izquierda, Lina, fallecida en 1988 a los 42 años, tras seis de matrimonio civil. A su derecha Isabel, exreligiosa con la que coincidió siendo ambos misioneros en Perú. Estuvieron juntos hasta que falleció en 2016.

O pareja o Iglesia

«Sí, ya sé –asiente Buele–. Pero el Papa dice una cosa y los obispos dicen otra distinta. Quiero decir que, por ejemplo, el Papa abre la puerta para que un cura católico de Occidente se pueda casar, como se casan los curas católicos de Oriente, mientras que la Iglesia de Occidente cierra esa puerta. Yo… ¡Qué más quisiera que poder decir misa en determinadas ocasiones! Pero es que no me dejan... Por eso voy a misa y toco el órgano, que hasta ahí sí puedo. ¿Que si ahora lo intentaré en Perú? Primero lo preguntaré, y si me dan permiso, oficiaré misa».

«Entonces lo de que ser cura es para siempre por aquello de que es uno de los sacramentos que imprimen carácter espiritual indeleble, ¿nada de nada?», le preguntamos. Cecil niega con la cabeza: «Nada que hacer por ahora».

Y ya puestos le decimos: «¿Por qué dejaste de ser cura…? ¿Se te evaporó la vocación?». «¡Qué va! Un día de 1982, hace de ello 42 años, estando yo de cura en la parroquia de La Encarnación, le dije al obispo, Teodoro Úbeda, que me quería casar y este me contestó: ‘O mujer o Iglesia’ Y yo le dije que mujer. Por eso, porque quería a esa mujer. Por eso me quedé con ella, lo que me obligó a dejar de ser cura. Porque encima me casé por lo civil, ya que si lo hubiéramos intentado por la Iglesia, seguro que no nos hubieran dejado…».

Desde entonces sigue yendo a misa, como mínimo cada domingo y fiestas de guardar, «y además de eso, toco durante la misa. En Celendín preguntaré si puedo celebrar misa, y si me lo permiten, lo haré, y si no, procuraré pasar una bonita Semana Santa».

Buele en 1971 en una audiencia con el papa Pablo VI en el Vaticano.

Opta a 5 premios

La pasada semana Caterina Ross, dedicada plenamente a la música desde hace años, rodó el que será el vídeo del tema principal de su nuevo álbum discográfico que se estrenará este mes de marzo, en una fecha que todavía no ha sido decidida.

El vídeo ha sido rodado en terrenos de la asociación Equus Ferus: Amics de la Terra, en Inca. Para ello, Caterina ha contado con la bailarina de baile oriental y coach equino, Margarita Frontera, de Bailando con caballos, y con unos extras muy especiales para la ocasión: ‘Orión’, ‘Napoleón’, ‘Pottoki’, ‘India’, ‘Venus’ y ‘Zafiro’. Todos ellos, caballos y ponis rescatados por la citada asociación.

Reconocimientos

Nos cuenta Caterina, respecto a la parte técnica, que «el vídeo ha sido rodado y producido por Mallorcashoot, que también realizó el videoclip Quiero, tema de mi anterior disco, ‘Nunca se pierde’, del cual soy su autora».

La canción de este vídeo se titula Strong, y ha sido producida por Daniel Ambrojo, productor, a su vez, de cantantes como David Bustamante o David Civera.

Por otra parte Caterina es también noticia por ser candidata a los Premios MIN de la Música Independiente, puesto que participa en dicho certamen con su canción Vine amb mi en cinco categorías: Canción del año, Mejor artista, Mejor videoclip, Mejor producción y Mejor letra original. ¡Mucha suerte!