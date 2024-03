Habilidad y adrenalina en el XX Rally Clásico.

Emoción en cada curva y pasión por el motor histórico. Adrenalina y habilidad en la conducción como principales ingredientes. Las carreteras de Mallorca se convierten este fin de semana en el escenario del Rally Clásico Isla Mallorca de Puerto Portals, que este año alcanza sus veinte ediciones. «Empezamos en 2005 con 42 coches; hoy son cerca de 120. El rally ha evolucionado mucho, se ha profesionalizado a nivel deportivo. Se nota en los equipos, los pilotos y los coches que vienen. Tenemos un plantel de vehículos extraordinario; una pieza única, como el Ferrari 4 Daytona, valorado en dos millones de euros, y Lorenzo Fluxà saca un Renault 5 Maxi Turbo Grupo B, un coche del Mundial de Rally del 85. También cinco Porsche RSR, matching numbers, con palmarés del 1973», expresa el director de la prueba, Antonio Dezcallar.

En el rally participan un total de 115 equipos, procedentes de once países, desde España, Alemania o Inglaterra, hasta Canadá o Argentina. Contará con 27 marcas diferentes, con Porsche, Ford y Lancia como preferidas entre los pilotos. Los vehículos tienen una edad media de casi 45 años; los aficionados que se acerquen a los tramos o a Puerto Portals, sede oficial del rally, podrán ver joyas como el icónico Renault Dauphone Gordini de 1959.

La prueba arrancó ayer tarde. A partir de las 18 horas, los pilotos partieron desde Puerto Portals para enfrentarse a un par de tramos muy emocionantes: de Andratx a Estellencs, suspendido el año pasado a raíz de la borrasca Juliette, y de el Coll d’es Tords a Calvià. Como explican los participantes, el gran atractivo de este rally es la oportunidad de trazar las carreteras de la Serra de Tramuntana, en especial su tramo estrella, de Sa Calobra al Mirador de Ses Barques, que solo se cierra para esta competición. «Es un tramo de 23 kilómetros, digno del Mundial de Rally. Y hemos incluido tres tramos en la mañana del sábado, incluyendo el Circuit de Llucmajor, dándole alternativas a los aficionados».

El rally se divide en dos categorías: Velocidad y Regularidad. Como novedad, este año se divide la Velocidad en función del año del vehículo, subdividiendo la categoría de velocidad en tres grupos, como sucede en el Campeonato de Automovilismo de España: Pre ‘81, Pre ‘90 y Pre ‘98, «para que haya mayor competitividad». Mientras que en la Regularidad habrá dos grupos: Media Alta y Media Baja.

El rally cuenta con la participación del piloto italiano Alex Caffi, quien disputó 77 grandes premios de F1 entre 1986 y 1992. Aunque no compita por el título, el piloto se encargó de abrir la carrera y disfrutará de sus tramos en un Toyota Celica ST185 Carlos Sainz, «espero poder dar a conocer la prueba en Italia. Tiene tramos increíbles, únicos en Europa. Quiero ayudar a difundirla, participar en su crecimiento», explica Caffi que, tras residir muchos años en Montecarlo, ha fijado su residencia en la Isla. El piloto afirma que la conducción es muy diferente a la de un circuito cerrado de F1, «es como comparar el tenis y el ping pong, parecen similares, pero solo en apariencia. Lo más importante es que el piloto sea capaz de cambiar de técnica: no puedes conducir igual. He probado muchas cosas en mi vida, con la humildad suficiente para aprender desde cero y tratar de disfrutar cada experiencia, cada carrera», afirma Caffi.