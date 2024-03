El cantante madrileño C. Tangana ha disfrutado de la gastronomía mallorquina en un conocido celler de Inca. Concretamente, el interprete de canciones como Mala Mujer o Tú me dejaste de querer, visitó el pasado jueves el Celler Can Ripoll, tal y como han contado los propietarios del establecimiento en su cuenta de Instagram.

«Este jueves tuvimos el placer de conocer a C. Tangana y poder atenderle en nuestro Celler. Un placer y un auténtico crack. Todo el equipo de Can Ripoll te deseamos todos los éxitos en tus proyectos venideros», han escrito junto a una fotografía en la red social. Y es que, aunque no han desvelado cual fue la opción del compositor, de bien seguro que probó algunos de los platos tradicionales de la cocina de Mallorca, ya que la carta de este restaurante cuenta con opciones como arrós brut, frit de matances, sopes mallorquines o porcella rostida, entre otras especialidades. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurant Celler Can Ripoll (@cellercanripoll.restaurant) Más allá de sus actuaciones, C. Tangana es un enamorado de la Isla y ha participado en varias iniciativas culturales de renombre durante los últimos años. En la edición de 2022 fue uno de los cabezas de cartel del Mallorca Live Festival y el pasado verano participó en el Atlántida Film Fest, donde le entregó al director argentino Gaspar Noé uno de los premios del festival.