Desde The Royal Factory Dance Academy nos anuncian la llegada de su espectáculo anual The Royals, que se presentará en Trui Teatre. «Este evento –subraya Xus Abellán, directora del centro- representa el pináculo del compromiso artístico y la excelencia creativa que nuestra academia se esfuerza por alcanzar». «The Royals –añade– se erige como un testimonio del compromiso incansable de nuestros profesores, alumnos y colaboradores en la búsqueda de la excelencia artística. Cada año, este espectáculo reúne a una comunidad dedicada que trabaja en armonía para producir una experiencia teatral verdaderamente única y conmovedora».

Además del talento interno que impregna cada aspecto de esta producción, como son el baile, el canto y el teatro musical, Xus anuncia la participación de colaboradores externos de renombre. Entre ellos, las distinguidas escuelas de baile One Life Dance, Art Dansa y la Associació S'Olivera; las cantantes mallorquinas Marta Ferrer y Rachel King; Màgic Albert, que deleitará a los asistentes con sus grandes trucos de magia; sin olvidarnos de José Ortiz, que hará un increíble número del inigualable Michael Jackson. Y seguro que muchos más se unirán a lo que sin duda será una gran fiesta.

«Asimismo –prosigue Xus–, daremos la bienvenida a un artista mallorquín de renombre, Cosmo, como invitado especial de este año, cuya presencia no solo añadirá un atractivo único a la velada, sino que en ella presentará, en vivo, su último sencillo».

Xus Abellán, directora de The Royal Factory Dance Academy.

Por todo ello The Royals, que se presentará el domingo 10 de marzo, promete ser una experiencia trascendental, en la que se fusionarán la creatividad, el virtuosismo y la emoción. Las entradas ya están disponibles para su compra anticipada.

Por ahora, ni caso

Ángel Vega padece una lesión medular que le obliga a ir en silla de ruedas. Una lesión producida por un hematoma epidural, «o, para entendernos –dice–, originada por un ictus en la espalda».

Ángel, junto con otras personas afectadas por lesiones medulares, ictus, hemiplejías o daños cerebrales, entre otros, explica que «en la zona de Es Raiguer venimos a ser unas cien». Vega acude al centro de Binissalem, ubicado en la Escola Graduada, un espacio cedido por el Ajuntament del municipio y del que el verano pasado, a causa de las altas temperaturas, no pudieron hacer uso ya que no dispone ni siquiera de un equipo de refrigeración básico y para invierno de calefacción. «Esto se tradujo en que los adelantos que habíamos logrado en cuanto a mejoras de nuestros niveles de calidad de vida durante los meses anteriores se echaron a perder. Y por el camino que vamos, puede ocurrir algo parecido este verano», lamenta.

Hace unas semanas, en esta página, escribimos sobre este asunto a instancias de los afectados, más que nada para dar un toque de atención al alcalde y a sus compañeros de consistorio, tanto del gobierno municipal como de la oposición, sobre la falta de calefacción y refrigeración del local en cuestión. Pero ni caso les han hecho, «cosa que –señala Ángel– es muy lamentable, pues todos, gobierno y oposición, en el último pleno de la anterior legislatura prometieron que se solucionaría. Es más, el alcalde Víctor Martí se comprometió a solucionar este problema si salía reelegido. Pues bien, ha sido reelegido y nueve meses después no ha cumplido lo que prometió. Y no somos ni uno, ni dos, ni tres los afectados, sino cerca de cien. Sí, cien personas que nos sentimos engañadas. Por eso, o nos arregla el problema o pediremos permiso a la Delegación del Gobierno para manifestarnos delante del Ajuntament».

Ellos siguen esperando a que el alcalde de Binissalem les resuelva el problema.

Ángel dice que en una ocasión le contó al actual alcalde que «yo no nací así, sino que durante muchos años de mi vida pude caminar, hasta que tuve lo que tuve. Y lo que me pasó a mi –le dije– le puede pasar a mucha gente, incluso a usted… Por eso pedimos que, cuando menos, el local esté en las debidas condiciones para que quiénes acudimos a él con el fin de mejorar, de tener calidad de vida, el espacio esté en condiciones y no como ahora, que en invierno no se puede estar del frío que hace y en verano nos morimos de calor. Por eso cerramos, con las consecuencias negativas que supone para nosotros». Pues ya lo sabe, senyor batle, las promesas se cumplen y usted prometió solucionar el problema. O al menos, hable con ellos.

Antología de pintura

El pasado uno de marzo, Dia de les Illes Balears, el pintor Fernando Martín inauguró en las sala de la Fundación López Fuseya la exposición Antología de pintura. Un trabajo que viene a ser, como bien dijo él, ‘pinceladas de mi vida’, ya que presenta obras que ha hecho durante su trayectoria en el mundo del Arte. «Los artistas venimos a ser como ‘Quijotes’, ya que en una especie de mundo de ensoñación, que es en el que vivimos, tratamos de derribar cuantas barreras encontramos a nuestro paso con el fin de mostrar al mundo nuestros trabajos», explica.

Fernando, con camisa gris, se tuvo que multiplicar para atender a los asistentes.

Ni que decir tiene que a la exposición asistió numeroso publico, entre ellos la pintora Malena Tous, de la que fue un alumno muy aventajado. La exposición que podrán ver –y que nosotros les recomendamos que lo hagan– estará hasta el próximo día 8 de marzo, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.

¡Enhorabuena, Fernando, por el buen trabajo que has hecho! Y sí, los artistas sois unos ‘Quijotes’.