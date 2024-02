La estudiante mallorquina de Diseño, Alejandra Ferrero, lanza su propia marca

Está a punto de finalizar sus estudios de Diseño de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño, en Madrid, y la mallorquina Alejandra Ferrero (Palma 2002) junto a su compañera María Jiménez (Ávila 2002) acaba de lanzar su propia marca.

Jóvenes, emprendedoras y con un prometedor camino sobre las pasarelas nacionales e internacionales, las dos estudiantes han creado Meràle Couture, una firma emergente en el mundo de la moda. Se distingue por sus prendas en las que destacan los colores blanco, negro y rosa, ofreciendo diseños variados y atrevidos, especialmente dirigidos al público femenino. «Nuestra colaboración comenzó con un proyecto para una asignatura de nuestra carrera, lo que nos llevó a fusionar nuestras visiones estéticas, obteniendo resultados armoniosos. A partir de ahí, decidimos profesionalizar y consolidar nuestra marca», comentan. Entre sus referentes están los diseños de Valentino, Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Meràle, tiene como lema Meràle is more than a ribbon, «simbolizando nuestra creencia en la importancia de la unión y destacando los maxilazos, un elemento distintivo de nuestras creaciones», añade Ferrero. A escasos meses de finalizar sus estudios, han optado por dar mayor visibilidad a Meràle realizando un desfile en el restaurante El Jardín Arturo Soria, en el centro de Madrid, donde presentaron ocho de sus elegantes propuestas. Un evento con gran éxito de acogida al que le sigue, desde esta semana, la creación de una página web oficial en la que ofrecen el alquiler y venta directa de sus creaciones, además de un servicio personalizado a medida. «Nuestra propuesta actual es extensa y seguirá creciendo, especialmente con la inclusión de dos nuevas colecciones independientes». Prendas que se lanzarán en mayo y junio y prometen que no dejarán indiferentes a nadie, «marcando un antes y un después para la marca». Alejandra Ferrero y María Jiménez, derrochan vitalidad y complicidad. «Compaginamos los estudios con muchas horas de trabajo, pero encantadas con los resultados. Las próximas colecciones forman parte de nuestros trabajos de fin de grado y están cargadas de mucha ilusión».

De cara al verano, ya están trabajando en una colección muy especial que incluirá dos modelos de bikinis y dos de bañadores, también para hombres. «Sacaremos conjuntos de hombre, una toalla y una bolsa de playa estilo tote bag. Esto es un pequeño avance de nuestro compromiso por evolucionar y disfrutar de este proyecto».

Ambas han formado un pequeño equipo en el que cuentan con Sarah Nahón, una joven community manager «quien gestiona activamente las redes sociales y cuenta con externos para realizar eventos, colaboraciones y cerrar contenido para la marcar». Mirando a un futuro, casi presente, Ferrero y Jiménez comentan que «por el momento seguiremos en Madrid aunque nos gustaría trasladarnos a otro país en el que la moda esté más consolidada que en España como podría ser París o Nueva York». Ambiciones a las que se suma la producción de un fashion film, lo que refleja ese compromiso y sus ganas de dejar huella en el mundo de la moda.