La flamante ganadora de la duodécima edición del concurso de talentos 'Operación Triunfo', Naiara, ha afirmado este martes que sale del programa como entró: sin darle demasiada importancia a nada, pero «ahora más empoderada». La concursante zaragozana se impuso como triunfadora con el 49 % de los votos del público, por delante de Paul Thin (26 %) y de Ruslana (25 %) tras cantar 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo, en la final y tras destacar en los anteriores episodios con versiones como 'Tómame y déjame', de Mocedades o 'Despechá', de Rosalía.

«Entró una Naiara con muchos miedos e inseguridades porque me iban a ver muchas personas y sale una nueva, pero con la misma esencia de como entró: que se la suda todo y más empoderada», ha asegurado Naiara durante una rueda de prensa celebrada este martes. El día posterior a consagrarse ganadora de 'OT 2023', ya supera los 770.000 oyentes mensuales en Spotify y con millones de visitas en sus canciones.

«Necesito sentarme y asimilarlo todo. Esto es un sueño, el ser algo en el mundo de la música. Yo soy feliz en el escenario, para mí no hay plan B», ha destacado Naiara, quien ha apuntado que su objetivo ahora es «trabajar mucho y seguir aprendiendo a tocar el piano y a componer». Preguntada sobre la canción que representará a España en Eurovisión este año, 'Zorra', de Nebulossa, ha dicho: «No me he parado a escuchar lo que dice la canción, pero me parece un 'temón'. Es que la palabra 'zorra' es bonita, ¡que vivan las zorras!».

«Ser mujer es estar siempre en el punto de mira, por desgracia, pero ahora mismo en el panorama musical reivindicamos lo que somos y demostramos que podemos hacer lo que nos da la gana», ha reivindicado la zaragozana, quien ha detallado que, con los 100.000 euros del premio, tiene pensado «tunear' el coche, invertirlo en proyectos y ahorrar algo de lo que sobre».

Por su parte, Juanjo Bona, cuarto clasificado, ha subrayado que los seis finalistas están «muy felices y tranquilos» y que, a nivel personal, se siente «muy en paz con lo que se ha grabado en las galas y en el día a día». «Me da miedo lo desconocido que nos viene y llegar sin saber nada y encontrárnoslo todo de golpe», ha confesado el concursante de Magallón (Zaragoza).

Uno de los momentos más emotivos de la gala final fue la visita de los padres de Lucas, quinto clasificado, que vinieron desde Uruguay para apoyar a su hijo. «Mis padres llegaron ayer de Uruguay y fue una locura verlos hablar con los profesores», ha reconocido el uruguayo, quien también ha agradecido «el reencuentro con los 16 concursantes de la edición».

En cuanto al sexto clasificado, Martin, ha señalado que, pese a ser una gala final, «todo el mundo ha acabado a gusto con sus posiciones» y que después de estar tres meses en la casa «es raro que se acabe todo». Por último, la presentadora del programa y exconcursante de OT, Chenoa, ha recordado que cuando salió a presentar en la primera gala quedó «en 'shock'» y que le costó «encontrar el equilibrio». «Me he implicado mucho, mis amigos llevan tres meses sin verme, y he tenido críticas de que leo mucho las tarjetas, pero lo voy a seguir haciendo, por lo que he oído», ha indicado la cantante mallorquina, que ha añadido que seguir presentando el programa sería «un 'regalazo».

Chenoa salió a cantar junto a los seis finalistas en la gala de este lunes con un simbólico 'Last Dance', de Donna Summer, que convirtió en una de sus interpretaciones más celebradas de la mítica primera edición de 2001. «Me sorprendió que, pese a que la practicamos mucho, ayer me puse a llorar. 'Last Dance' fue para mí un punto de inflexión en mi vida porque me sentí muy cuestionada por mi forma de ser», ha confesado.

Las declaraciones de los concursantes y la presentadora de 'OT 2023' llegan el mismo día en el que la plataforma audiovisual Amazon Prime ha anunciado a través de redes sociales que renueva con el programa y que habrá una nueva edición, aún sin fecha confirmada.