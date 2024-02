Vuelve la Fira del Ram

Vuelve la ilusión, regresan las emociones fuertes, ya está aquí la Fira del Ram. El próximo viernes, 23 de febrero, la feria abre sus puertas en el recinto de Son Fusteret, donde permanecerá instalada hasta el 7 de abril. La sede de PIMEM, en la Avinguda Alemanya de Palma, ha acogido esta mañana la presentación de la tradicional feria y sus novedades de este año, entre las que destaca una campaña comercial impulsada por la federación empresarial, que ha enviado 100.000 vales de descuento 2x1 entre sus 1.500 establecimientos asociados, donde se repartirán entre los clientes. «Esperemos que suponga un impulso para la pequeña y mediana empresa y los autónomos, y también ayude a impulsar la feria. Se trata de una campaña muy capilar, que llega a establecimientos de toda la Isla», ha explicado el presidente de PIMEM, Jordi Mora, acompañado en la presentación por el presidente de la Asociación de Empresarios de Atracciones Diversas, José Manuel Clavijo, así como de la vicepresidenta y el secretario de la asociación, Soraya García y Bernat Bisquerra. Además de los vales de PIMEM, la asociación ha preparado otros 700 mil, y espera que este año incremente la afluencia de público.

Entre todas sus atracciones y paradas -desde las casetas gastronómicas hasta las de tiro-, la feria suma 175 puestos, que dan trabajo a más de 600 personas. Tal y como explica Clavijo, «la feria no cuenta con grandes novedades, aunque vuelven atracciones que no venían desde hace años: una pequeña montaña rusa para los niños y el clásico Tren de la Bruja. Este año esperamos tener un diez por ciento más de asistencia que el año pasado, que osciló entre las 180 y 200 mil personas. Montar esta feria tiene un coste elevado, el 70 por ciento de atracciones vienen de la Península. El montaje de cada atracción supone un gasto diferente, por ello hay diversidad en el precio. Hasta que no acaba la feria, no sabemos exactamente qué cuesta, pero el promedio se sitúa entre 250 y 300 mil euros, aunque algún año ha superado los 500 mil euros», ha expresado Clavijo, a lo que Bisquerra ha añadido, «las atracciones oscilarán entre los tres y los seis euros. No es un precio que interponga la junta».

De lunes a jueves, la feria estará abierta entre las 16.30 y las 23.30 horas; los viernes y vísperas de festivo, entre las 16.30 horas y la 1 de la madrugada; los sábados, entre las 11 horas y la 1 de la madrugada, y los domingos y festivos, entre las 11 y las 23.30 horas. Además, este año la Fira del Ram volverá a celebrar seis días sin ruido para personas con autismo o diversidad funcional. Estas jornadas, donde habrá ausencia de música, sonidos estridentes y los micrófonos permanecerán apagados, no serán seguidos y siempre caerán entre semana: la feria será más silenciosa el miércoles 28 de febrero; el martes 5 de marzo; el lunes 11 de marzo; el jueves 21 de marzo y el martes 26 de marzo, además del miércoles 3 de abril.