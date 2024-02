Miquel Pastor es, desde hace unos días, presidente de la Asociación Balear de Músicos, cuya directiva la componen, salvo un periodista radiofónico, músicos: el cantautor José Herreros García, vicepresidente; Pedro Cladera del grupo Barones Colom, secretario; José Mora Cañellas de Los Naipes, tesorero; Malén Coll Real de Grandpas, vocal; el periodista Miquel Vives, vocal; Juan Mut Pou del grupo Rombos, vocal, y Juan Nadal Pizá de Los Naipes, vocal.

Recuperar las bajas

Con Pastor, que en sus mocedades perteneció al grupo Siroccos, y que hoy sigue en activo pues va con su teclado a dónde le llaman, quedamos ayer para que nos hablara de los proyectos que va a llevar a cabo durante su mandato, así cómo de la captación de socios que pretenden hacer. «Ya que cuántos más socios seamos, más proyectos podremos llevar a cabo», nos dijo.

Y es que, en cuanto a socios la Asociación, por diversas causas, ha tenido bastantes bajas, «por lo que hemos pasado de los 109 que éramos a 67, que a diez euros que pagamos cada uno al año pocos proyectos podemos hacer». Por ello, una de las primeras cosas que pretende hacer la directiva que él preside «es pasar un fin de semana juntos, lo que nos servirá para conocernos, y si hay algún problema, o mal entendido, resolverlo y aclararlo. Y también para trazar una serie de objetivos y ver de qué modo los podemos llevar a cabo. Y ya que estamos allí, tocar un rato».

Miquel Pastor, durante el encuentro. Foto: Click

La sede de la asociación seguirá estando en el bar Can Quirante, de Sant Jordi, «mientras que las comidas mensuales que programemos las haremos en Can Matías y Miguel, más que nada por su buena comunicación con la autopista. Naturalmente, si sobre la marcha la tenemos que hacer en otro lugar, la haremos. De hecho, el próximo 27 de febrero, en el citado Can Matías y Miquel Nou, tenemos la primera de esas comidas, a partir de las dos de la tarde. Almuerzo a base de bufet libre, a 17 euros por persona. Y en la sobremesa, tertulia y actuación de músicos. Por lo tanto, quién quiera conocernos, que se venga, que pregunte, que le escucharemos y asesoraremos».

Abiertos a todos

Respecto a quién puede pertenecer a dicha asociación, «pues -señala Pastor- como estamos abiertos a todo y a todos, pueden ser socios los músicos, estén en activo o retirados, los artistas en general y todo aquel que simpatice con la música y su mundo. Y es que, como he dicho, y como creemos todos, cuántos más seamos, más proyectos musicales podremos sacar adelante. Naturalmente, dichos proyectos se hacen realidad en locales, pero como de momento no disponemos de fondos para alquilarlos, tendremos que buscar patrocinadores o, si no, contactar con ayuntamientos para organizarles fiestas. Por supuesto, contactar con ellos -matiza- fuera de las fiestas patronales, pues no queremos ser competencia para nadie, y también, y por el mismo motivo, hablar con las asociaciones de vecinos de Palma. Y en cuanto a ideas, tenemos muchas, pero tenemos que comentarlas en la junta e ir poniéndolas en marcha. También estamos abiertos a escuchar a las personas que no pertenezcan a la junta… Una de nuestras ideas, por ejemplo, es que los músicos jóvenes se asocien. Algunos no querrán, ya que los gustos entre ellos y nosotros son muy distintos, y más desde su punto de vista, pero nosotros les dejamos la puerta abierta. Otra idea es recuperar a los músicos que por una cosa u otra se dieron de baja de la Asociación».

Volviendo a los ingresos económicos, «ahora mismo, aparte de los que lleguen por las cuotas de los socios, no tenemos más. En realidad, no tenemos ayudas de nadie, ni ninguna subvención de ayuntamientos o Govern. Nada. Sí, que duda cabe que hay medios para conseguirlos. Por ejemplo, a través de un festival musical, o de otro Mallorca ye-yé, o de algo parecido, pero para ello tendrían que ocurrir dos cosas: una, que los músicos colaboraran gratuitamente, y dos, encontrar un local que, o nos lo cedan, o que el precio esté a nuestro alcance».

El panorama ha cambiado

En cuanto a cómo ve el panorama musical, «pues nada tiene que ver con el de los años 70 y 80 -dice-, donde un músico llegaba a hacer doblete casi todas las noches, ya que le llamaban desde salas de fiestas, hoteles, verbenas, incluso discotecas, cosa que hoy no sucede. Primero, porque apenas hay salas de fiestas, y las que funcionan tienen sus músicos. Segundo, porque en los hoteles no todas las noches hay música en directo. Y tercero, porque no en todas las verbenas contratan músicos de la Isla. Por otra parte, en las discotecas, desde hace años, mandan los DJ, ya que la música está grabada, por lo que pocas veces hay directos de grupos y solistas. Vamos, que el mundillo ha cambiado muchísimo. Antes grabábamos discos, mientras que hoy nadie los graba, ya que todo se hace colgando canciones en las plataformas y a ver cuántas escuchas tienen y cuántas descargas. Por eso es bueno que exista una Asociación de Músicos, un lugar donde encontrarán amigos y ante un problema, ayuda o consejo».