Toda una vida en la cocina

Es cultura y legado, un viaje en el tiempo y, si nos aventuramos, lo más próximo a la felicidad material: la gastronomía demanda presencia consciente, el trabajo de los cinco sentidos. Como ocurre con lo mejor de la vida, el placer es fugaz. Por ello, no está de más hacer memoria. La Escola d’Hosteleria de la UIB acogió en la tarde de este jueves la presentación de la obra magna de l’Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca, 1.500 receptes de cuina mallorquina, editado por Documenta Balear, una recopilación de fórmulas culinarias preparadas y degustadas por los miembros del órgano desde su fundación en 1986.

A las 18.15 horas el Aula Magna de la EHIB estaba a rebosar. Los presentes, miembros de la Acadèmia y figuras de renombre del panorama gastronómico de la Isla, charlaban de forma distendida y se aproximaban por primera vez al volumen, ojeando sus páginas y comentado algunas de sus recetas. Después de que el presidente de la Acadèmia, pep Lluis Roses, agradeciese la ayuda de todos aquellos que han aportado su grano de arena a lo largo de estos 38 años, arrancó la presentación.

Unas 300 personas asistieron a la presentación, que se celebró en el Aula Magna de la Escola d’Hosteleria de la UIB.

«Es un libro grande. Queríamos una obra que recogiese toda nuestra historia; quizás la cocina no es su lugar ideal. Este libro recopila las ocho publicaciones de la Acadèmia, manteniendo la esencia de la redacción propia de cada época. Al lado de cada receta, anotamos quién la preparó y dónde la comimos, en agradecimiento a aquellos que ponen su espíritu en su cocina. Muchas recetas son antiguas, la materia prima nada tiene que ver y nunca serán como en el pasado, pero todavía están en vigor y vale la pena adaptarlas a nuestro tiempo. Deseamos que esta cocina no se pierda del todo y que se difundan las recetas propias de nuestra gastronomía», expresó Gabriel Morell, encargado de editar la obra junto a Antoni Contreras. Este último no pudo asistir, pero sí lo hizo su hijo, Ramon Contreras, en representación suya. Sobre el escenario pasaron también Felip Munar y la directora de la Escola d'Hosteleria, Maria Llompart.

Ramón Contreras, que acudió a la presentación del libro en representación de su padre Antoni, junto a Gabriel Morell.

Esta es la obra más ambiciosa de la Acadèmia. Todas las recetas publicadas en compilaciones previas han sido editadas, adaptando su estilo, otorgándoles homogeneidad. Este volumen, de más de 900 páginas, cubre tres décadas y media y la celebración de 450 comidas, en las que sus comensales han degustado más de 1.600 platos salados o dulces y dos mil vinos, elaborados también en la Isla, que maridan las recetas del libro. En el prólogo del volumen, Julio Martínez-Almoina habla sobre la evolución del vino en Mallorca en los últimos años. Este recetario cuenta también con las ilustraciones de Mangel Aguiló Julià.

Acabada la presentación, de forma voluntaria, alumnos de primero y segundo de Especialista de Cocina y Restauración de la EHIB ofrecieron un suculento tazón de chocolate, acompañado con una porción de coca cuarto, además del cava de las Bodegas José L. Ferrer. También se pudieron degustar ensaimadas del Fornet de la Soca.