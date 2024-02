Angy Fernández: «Menos mal que me atreví a vivir este viaje»

Imposible resumir todo lo que me gustaría decir... No tengo más que palabras de agradecimiento y no sé si es suficiente», escribió este lunes Angy Fernández en su Instagram, un mensaje cargado de sentimiento en el que ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido durante su participación en el Benidorm Fest. Aunque finalmente los representantes de España en Eurovisión serán Nebulossa con su tema Zorra, la mallorquina quedó en una destacada tercera posición. «Me he sentido querida, arropada, empoderada y cuando me he sentido insegura estaban allí todos mis compañeros para levantarme y sostenerme. Algunos ya de muchos años de amistad, otros de hace poco tiempo y aún así, unidos a fuego», ha escrito junto a un carrusel de fotografías en las que aparece acompañada por su equipo.

Aunque la mallorquina ya había manifestado públicamente en más de una ocasión su intención de presentarse al Benidorm Fest, no ha sido hasta este 2024 cuando se ha animado a dar el paso, algo de lo que se siente muy orgullosa: «Menos mal que me atreví a vivir este viaje. Gracias por aguantar mis dudas y mis miedos. Después de tantas dudas vencí a mis miedos (no todos, estamos en ello) pero… ¡lo hemos hecho! La importancia de rodearse de gente buena y bonita en la vida y en este caso concreto, talentosa», ha publicado en sus redes sociales. «Estoy orgullosa de mí y sé las cosas que quiero y tengo que hacer para mejorar y para ser la actriz y la artista que pienso ser toda mi puñetera vida. Basta de muros en mi mente. Este va a ser el año, con mis 33, en el puesto 3 y quedando 3», ha manifestado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angy Fernández (@angynas) Durante su participación en el programa de La 1 Fernández tuvo muy presente su pasado y más en concreto su infancia en Mallorca. En su vídeo de presentación quiso dar un consejo a la niña que fue: «A aquella niña de Palma le diría que confíe en ella y que esté tranquila». Y es que la artista ha vivido con mucha intensidad su paso por este concurso al que se presentó «para disfrutar». Clasificación Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024 con su canción Zorra tras obtener 156 puntos. En segunda posición quedó St. Pedro y su Dos extraños, con 139 puntos, seguido de Angy y Sé quien soy con 128. Completaron la clasificación Jorge González con Caliente, Almácor con Brillos Platino, María Peláe con Remitente, Sofía Coll con Here to Stay y Miss Caffeina con Bla, Bla, Bla. Aunque Nebulossa conquistó tanto a los miembros del jurado como al público, en los últimos días ha cosechado distintas críticas. Eso sí, tras la final la propia Angy fue una de las primeras en mostrar su apoyo a sus compañeros: «Va a ser increíble ver a toda Europa gritando Zorra». Nuevos proyectos Ahora la palmesana está centrada en sus nuevos proyectos profesionales y es que mañana mismo se estrenará en la plataforma Star+ Hay algo en el bosque. Una serie que cuenta con ocho episodios llenos de acción y humor negro y de la que forma parte del elenco. En los capítulos los personajes deben enfrentarse a sus propias pesadillas mientras luchan por sobrevivir y descubrir el misterio detrás de una joya robada y un peligroso libro de hechizos.