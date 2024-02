Angy, a un paso de Eurovisión

«Vamos Angy, carajo!». Disculpen que recurra a los bajos fondos del léxico, tan solo reproduzco uno de los mensajes que pueden leerse en la cuenta del fanclub de Angy Fernández. «Te queremos muchísimo y siempre estaremos a tu lado apoyándote», es otra de las efusivas misivas que alientan a la mallorquina, que este sábado por la noche encara la recta final de un sueño, cantar en Eurovisión Sé quién soy, un catártico alegato que le ha hecho volver a confiar en sí misma. No lo tendrá fácil, le espera una dura pugna con los otros siete candidatos (Miss Caffeina, Nebulossa, Sofía Coll, Almácor, Jorge González, María Peláe y St. Pedro). Podrán seguirlo en La 1 a partir de las 22.00 horas.

El último round del Benidorm Fest 2024 se presenta movido, con actuaciones que incitan al baile desde diferentes flancos: rock, indie, pop, sonidos urbanos y latinos. La última palabra la tendrá un jurado integrado por ocho profesionales del mundillo, sobre quienes recaerá el 50 % del voto; el resto se repartirá a partes iguales entre un jurado demoscópico (25 %) y el televoto (25 %). De sus conclusiones emergerá la voz que representará al país en la 68ª edición de Eurovisión, que tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmö el próximo 11 de mayo.

Eurovisión es, de largo, uno de los acontecimientos televisivos más seguidos (cuenta con una audiencia de 200 millones de espectadores en Europa y más de 600 a nivel mundial), además de constituir una fuente de inspiración para el exitoso formato del concurso televisivo de talentos. Eurovisión, como el Festival de San Remo, han sido el molde original de este formato tan emulado. Por sus 67 ediciones han desfilado con distinta suerte algunas estrellas internacionales de la música. Cuenta, además, con el récord Guinness a la transmisión televisiva más longeva, emitida ininterrumpidamente cada año desde 1956, y solo suspendida por su ‘majestad’ la COVID en 2020. Escaparate de artistas emergentes y trampolín a la exposición global, este certamen es conocido por haber alumbrado los inicios de las carreras de artistas como Doménico Modugno, Raphael, Olivia Newton John, Celine Dion y Julio Iglesias, entre otros muchos. Pero, sobre todo y muy especialmente, del grupo sueco Abba, quienes en 1974 se presentaron al mundo al vuelo de Waterloo, marcando el inicio de un arrebato discotequero que en cincuenta años no muestra síntomas de flaqueza. Los ‘Beatles’ suecos, como tantos otros, encontraron en este concurso una excelente plataforma de lanzamiento para exportar sus talentos.

Favoritos

Las quinielas señalan a Angy Fernández entre las favoritos, pero en caso de no alzarse ganadora nada cambiará en su vida, tal y como confesó en una entrevista a Ultima Hora, señalando que «si no lo consigo, me sentiré muy feliz y agradecida por haber estado aquí». Es uno de los rostros más conocidos de esta edición del Benidorm Fest. Llevaba 10 años alejada de la música, pero no de los escenarios. Ha protagonizado musicales y afianzado su carrera de actriz, que comenzó con la inolvidable serie Física o Química.

Tras su actuación en la primera semifinal, pudimos verla visiblemente emocionada al comprobar la reacción del público que abarrotaba el Palau de l’Illa. Cuando, tras consumar su actuación y de manera totalmente espontánea, empezó a corear ‘Angy a Eurovisión’, una muestra del cariño que le profesan los eurofans. ¿Fue la artista que más votos consiguió esa noche? No. Pero fue la que más emocionó. Por eso, esta noche en la hora de las votaciones cabría encomendarse a esa sabia cita de Jep Gambardella, el delicioso protagonista de La Gran Belleza: «A veces el corazón se impone a la razón».