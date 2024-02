Thomas Anders se confiesa en Mallorca: Ya no tengo ningún contacto con Bohlen

El cantante Thomas Anders, conocido por formar parte del grupo alemán Modern Talking, ha visitado Mallorca junto a su mujer, Claudia Weidung-Anders. El matrimonio asistió a la fiesta de cumpleaños de la actriz Claudelle Deckert, una celebración en la que el artista nos habló sobre su trayectoria y su amor por Mallorca.

¿Cuál es su relación con la Isla?

Cuando era joven venía mucho, pero en los últimos años ya no. La última vez que vine fue hace diez años, y el motivo es que me enamoré de Eivissa y tengo una casa allí.

Aunque ambas pertenecen al mismo archipiélago, la verdad es que son muy diferentes. ¿Qué es lo que le ha enamorado?

No creo que compitan entre sí, las dos son únicas. En Eivissa paso tres o cuatro semanas al año y me encantan sus chiringuitos, restaurantes y playas.

¿Se animaría a ir de Eivissa a Mallorca en la línea de hidroaviones que unirá las islas?

Bueno, yo ya vuelo alrededor de 400.000 kilómetros cada año y normalmente lo hago en avión. Respecto a los hidroaviones, no había oído hablar de ellos, así que por el momento no me interesan. Preferiría el ferry.

¿Su hijo también ha venido?

Alexander, que en verano cumplirá 22 años, no ha viajado con nosotros. Me acuerdo que cuando era un bebé compramos la casa de Eivissa, que era de nueva construcción. A los diez minutos de verla supe que la quería, un amor que a día de hoy sigue. ¡Así que nuestra casa es tan vieja como nuestro hijo!

Dieter Bohlen, su compañero en Modern Talking, tiene estrechos lazos con Mallorca y suele vivir aquí largas temporadas...

Qué bien. La verdad es que no tengo ningún contacto con Bohlen.

¿Cómo recuerda su éxito con Modern Talking?

En aquel entonces por supuesto que fue una absoluta sensación. Pero en el 2000 con Florian Silbereisen y Das Album conseguimos estar más de un año en el número en las listas de Alemania, Austria y Suiza, y vendimos 280.000 álbumes, lo que un logro increíble del que estoy muy orgulloso. También estoy muy feliz de haber encontrado un gran compañero como Florian. Eso sí, estoy preparando un álbum en solitario para el año que viene.

Actualmente está de gira.

Así es, de media unos 200 días al año.

¿Qué planes musicales tiene para el 2024?

Florian y yo estamos planeando una gira internacional. Comienza con 20 conciertos en el gran festival pop XXL de marzo a finales de mayo en Alemania. En primavera tendré actuaciones en Abu Dhabi, Vilna, Bucarest y Azerbaiyán, y después actuaré en Sudáfrica y EE.UU. En agosto y a partir de finales me centraré en Francia y a finales de octubre saldrá a la venta mi álbum conjunto con Florian.

¿Cómo conoció a Claudelle Deckert, la cumpleañera?

Pues conocí a su marido Peter Olsson hace unos doce años en un vuelo en Alemania. Casualmente estábamos sentados uno al lado del otro en el mismo avión y nos pusimos a hablar. Después de eso nunca perdimos el contacto y surgió una amistad. Durante la pandemia me llamó y me dijo, ‘¡me he enamorado!’, ella era Claudelle. También fuimos a su boda en 2021 en el Tegernsee.