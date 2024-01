Angy Fernández conocerá esta noche a sus rivales

Este jueves tendrá lugar la segunda semifinal del Benidorm Fest, que se celebrará en el Palacio de Deportes l’Illa de Alicante, con otros ocho participantes en disputa por las cuatro últimas plazas para la final del sábado. Los artistas que actuarán son, por orden: María Peláe con Remitente; Dellacruz y su Beso en la mañana; Marlena cantará Amor de verano; St. Pedro el tema Dos extraños (Cuarteto de cuerda); Jorge González, Caliente; Yoly Saa su tema No se me olvida, Roger Padrós y El temps, y Almácor con Brillos platino.

Una gala que será retransmitida por La 1 a partir de las 22.50 horas y que volverá a estar presentada por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada. Hay una gran expectación e interés por conocer quienes serán los rivales sobre el escenario de la mallorquina Angy Fernández, y ya suena con fuerza el dúo Marlena, que con su tema fresco de aires pop aspira a hacerse con uno de los cuatro pases a la final. Almácor es otro de los favoritos para la victoria, como el canario st. Pedro con un bolero que ya se ha situado a la cabeza de algunas apuestas con su bolero de influencias musicales canarias y aires soul.

Esta noche también habrá que estar muy pendiente de otros rostros conocidos para los seguidores con gran repercusión mediática, que podrían movilizar a sus bases de seguidores, como María Peláe con una propuesta muy intensa y reivindicativa, o a la gallega Yoly Saa, con una canción catártica.

El último ensayo

Este miércoles por la tarde los artistas tuvieron la oportunidad de subirse al escenario para realizar el último ensayo antes de la actuación de esta noche. Ana Legazpi y Carolina Moyano, componentes de Marlena, montaron una gran fiesta, con DJ incluido, con la que pretenden poner a bailar a todo el público. Ambas integrantes del dúo madrileño derrocharon gran complicidad y amistad durante toda su intervención, con guiños y gestos que se intercambiaron constantemente. Gestos no solo entre compañeras, también con la cámara.

La andaluza María Pelae interpretó su tema desde lo más profundo de su corazón, con mucho sentimiento, en el que no solo recita palabras, sino que pone en ellas un énfasis especial para transmitir sensaciones que no se pueden comunicar de otra forma. Por su parte Dellacruz no solo se limitó a interactuar con las cámaras, también lo hizo con los dos bailarines que lo acompañan recreando la historia de amor de su tema. St. Pedro tiene muy claro su objetivo: conquistar al público del Benidorm Fest con su canción. En definitiva, unos ensayos que reflejaron lo emocionante que será esta segunda semifinal.

La gran final del Benidorm Fest se celebrará el día 3 de febrero a las 22.00 horas y contará con las actuaciones de los ocho finalistas. El ganador saldrá de un sistema de votación mixto entre jurado profesional (50%), televoto (25%) y jurado demoscópico (25%), el mismo que se ha utilizado para elegir a los ocho candidatos finalistas.

El artista que reciba la mayor puntuación se alzará con el micrófono de bronce y tendrá el honor de representar a España en la 68ª edición del certamen europeo, que tendrá lugar en Malmö el próximo mes de mayo