«Cuando una editorial como Planeta te llama, difícilmente puedes decir que no»

A Abraham Juárez le conocimos hace unos días en una reunión que organizó el Círculo de Escritores de Balears en La Tertúlia. Lo hicieron en el bar ubicado en la calle Ausiàs March porque de momento el club no tiene local donde realizar este tipo de encuentros con escritores. Es una reunión en la que su presidente, Carlos Ordinas, presentó los estatutos. Abraham se había sentado en una esquina de la mesa alargada que el establecimiento monta a propósito de estas reuniones, a cuyo alrededor nos acomodamos alrededor de 12 o 13 asistentes.

Juárez permaneció largo tiempo sin hablar, pero también sin perder comba de cuanto allí se estaba diciendo. Casi al final Patricia Chinchilla, tras presentarle, le invitó a que nos hablara de él, de su currículo como escritor y del libro que presentará el próximo miércoles día 31 titulado La conjura del harén, «cuya presentación –matizó Patricia– haré yo, dándole luego la palabra». Y Abraham nos habló. En pocos minutos, con voz pausada de no muy elevado tono, pero de forma clara y diáfana, nos dijo quién era, lo que pretendía en el mundo literario, lo difícil que es hoy en día que una editorial confíe en ti y la sorpresa que se llevó cuando, tras la publicación de su primer libro, y al terminar el segundo, que es al que nos estamos refiriendo, recibió una llamada de Planeta interesándose por su trabajo. La editorial le hizo una oferta para editarle el libro que, por muchas razones, no pudo rechazar. Pero, vayamos por partes.

¿Quién es Abraham Juárez para quien no conozca su trayectoria?

Nací en Andalucía en 1955. Cuando tenía ocho años, mi familia se trasladó a Barcelona y allí residí hasta 1987, año en el que llegué a Mallorca. Profesionalmente, mi currículum es muy corto: cuando tenía dieciocho años entré a trabajar en un banco hasta que me jubilé, hace ahora cinco.

¿Cuál ha sido su trayectoria literaria?

Tras jubilarme, escribí mi primera novela, La faraona oculta. Reconozco que empecé a escribirla como pasatiempo, pero al finalizarla la presenté al Premio Narrativas Históricas 2022, y mi sorpresa fue que ganó el premio entre 393 obras presentadas. Tras aquel éxito, tuve una llamada del Grupo Editorial Planeta interesándose por mi próximo trabajo que ahora acaba de publicarse con el título de La conjura del harén.

Llama la atención que habiendo trabajado prácticamente toda su vida laboral en el sector financiero, en el que mandan la economía y los números, escriba novela histórica y no novela negra o drama... Dentro de lo histórico, ¿por qué eligió para escribir el antiguo Egipto?

El trabajo en la banca era lo que me garantizaba unos ingresos, pero reconozco que nunca fue mi vocación. En cuanto a mi interés por Egipto, nació cuando siendo niño leí dos libros que para mí supusieron el descubrimiento de un mundo nuevo: Sinuhé, el egipcio y Dioses, tumbas y sabios. Más tarde, a base de compaginar trabajo con estudio, estudié Historia e Historia del Arte, lo que significa que siempre he procurado ampliar conocimientos.

Esta novela la publica Espasa. A más de uno le habrá sorprendido el hecho de que, con tan poca obra escrita, lo haga con una editorial tan importante.

Bueno, publicar con una editorial es difícil, y aún más si es de tanto prestigio. De hecho, de Mallorca, creo que en Grupo Planeta solo hemos publicado Mari Pau Janer, que ganó el Premio Planeta en 2005, Carlos García Gual, Joana Marcús, y ahora yo, que tuve a mi favor el haber ganado el Premio Narrativas Históricas. También debió influir que lo que se cuenta en La conjura del harén es muy interesante.

¿Cuál es el argumento de ‘La conjura del harén’?

Es una novela en la que hay varias tramas y varios protagonistas. Se basa en dos hechos históricos: por una parte, el descubrimiento de una tumba en la que alguien ocultó momias de antiguos faraones, y por otra, el atentado contra el faraón Ramsés III organizado por una de sus esposas con la ayuda de las concubinas del harén y la práctica de magia negra. Espero que sea del agrado del lector.

Patricia también acompañó a Abraham en la presentación de su primer libro.

Por último, ¿cómo ve el panorama literario actual y qué aconsejaría a quién quiera dedicarse a escribir?

El panorama literario está más que saturado. Quizá el problema es que, con la llegada de la pandemia y la aparición de las editoriales de autopublicación, que hacen su negocio de publicar cualquier cosa que les llegue, ha habido mucha gente que se ha lanzado a escribir, lo que genera demasiada oferta de títulos para poca demanda. Eso sin contar con el problema de la piratería. El mejor consejo que puedo dar a quien piense que se puede vivir de esto es que sepan que el mundo editorial es muy difícil… Pero que tampoco se desanimen.

La conjura del harén está calificado como un viaje que nos transportará al antiguo Egipto, concretamente a la corte del faraón Ramsés III, quien compartió su vida con dos mujeres. Recordamos que el libro se presentará en la Casa del Libro, en Palma, el día 31 a las 19.00 horas. Abraham Juárez estará acompañado por la escritora Patricia Chinchilla.