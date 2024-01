El pasado 11 de enero se llevó a cabo la entrega de premios del tradicional sorteo navideño de los Reyes de Oro de Ultima Hora. Bajo un ambiente festivo y relajado, donde se pudo sentir la ilusión y la alegría de los presentes, arrancó una gala espléndida. Con la entrega de premios culmina una nueva edición del tradicional juego de los Reyes de Oro con el que el diario muestra, una vez más, su agradecimiento a los miles de lectores que lo eligen cada día como primera opción para recibir la actualidad local, nacional e internacional.

Durante su intervanción en la gala, Carmen Serra deseó a los presentes un feliz 2024 y agradeció la confianza depositada en Ultima Hora.

La sala Magna del incomparable marco de El Pueblo Español ha sido el lugar elegido para cerrar esta edición. Un espacio mágico que ofrece una experiencia cultural completa en torno a la tradición, la historia y la impresionante belleza del lugar. Alrededor de las seis de la tarde fueron llegando las más de 300 personas que asistieron a la cita; los felices ganadores, acompañados de sus familiares y amigos, así como suscriptores del diario que recogieron sus invitaciones para la gala en el Club del Suscriptor, fueron invitados por el Grup Serra. Los asistentes llegaron con ganas de pasarlo bien, y disfrutaron de una velada inolvidable que contó con la actuación musical de Motown The Musical Evolution y un cóctel muy especial a cargo de la empresa Turquesa Catering, bajo las directrices de su gerente, Saúl Martos.

Margarita Colom fue la lectora afortunada al llevarse el crucero de esta edición: una travesía por el Mediterráneo

Pasaban unos minutos de las seis y media de la tarde cuando Caterina Noguera, directora de Fidelización, Suscripciones y Logística de Ultima Hora, haciendo las veces de maestra de ceremonias arrancó el acto dando la bienvenida a todos los presentes y la enhorabuena a los ganadores. Asimismo, destacó la colaboración del Pueblo Español en la organización del evento así como la implicación de Trui Espectacles. Antes de comenzar la entrega, subió al escenario el grupo Motown para animar la velada con una selección de canciones navideñas en un guiño al cierre de las Fiestas de 2023, en las que esta gala ya se hace imprescindible cada Navidad.

Caterina Noguera fue la maestra de ceremonias.

Entrega de premios

Tras la actuación de Motown, comenzó la esperada entrega de premios. Caterina Noguera invitó a subir al escenario a Víctor Alonso-Cuevillas, notario del sorteo; Alfonso Moll, director Comercial del Grup Serra; y Luis Anaya, administrador de Hora Nova. Fueron ellos los encargados de entregar los regalos a la retahíla de ganadores que comenzó entonces a pasar por el escenario. Para entregar los últimos premios, subió al escenario Carmen Serra, presidenta del Grup Serra. Entregó el viaje a Tenerife sorteado entre los puntos de venta, que recogió María Jesús Fernández, del departamento de Distribución del Grup Serra, en nombre del ganador. A continuación, la presidenta también entregó, acompañada de Rosa Mª Mesa, responsable de Viajes El Corte Inglés en Jaime III, el gran crucero por el Mediterráneo con la compañía MSC a la ganadora: Margarita Colom Henares.

Motown puso la nota músical de la gala con una energía increíble.

Durante la entrega, estuvieron presentes los representantes de gran parte de las empresas colaboradoras de los Reyes de Oro: Isidoro de Miguel (Perfumerías Tin Tin), Maria Felip (Care of People), Julieta Astegiano (Café Vent), Roger Gotarredona (responsable de Comunicación y Marketing en Tandem Comunicació de Dosperellons, Especias Crespí, Som Pagesos y Pizzerías Il Forno), Margarita Salom (Aficine), Mª Jesús Calderón (Halcón Viajes), Miquel Miralles (Hotel Boutique Treurer), Josep Palacios (Compro Oro), Narcís India (Expert), Pilar Ruano (Foto Ruano) Juanjo Imbernón (Soltour) y Rosa Mª Mesa (Viajes El Corte Inglés). Todos ellos entregaron sus respectivos obsequios a los ganadores correspondientes. Otros colaboradores no pudieron asistir a la gala, sin embargo, estuvieron igualmente presentes gracias a sus regalos; estas empresas fueron: Viatges Canals Manacor, Bodegas Vi Rei, Excursiones a Cabrera, D.O. Sobrassada de Mallorca, Marineland, RCD Mallorca, Bodegas Macià Batle, iHobbies, Ca’n Puceta, Palma Aquarium, Palma Trofeos, B|Style Gastronomy, Joyería Pedro Miró y Juvimar.

Hoy en la edición de papel de Ultima Hora podrá ver las fotos de la gala y todos los premiados

El catering sirvió para cerrar la fiesta con más de 300 invitados.

Los regalos

Un fantástico crucero por el Mediterráneo; viajes a México, República Dominicana, Tenerife o Galicia; escapadas a Menorca y agroturismos en Mallorca; vales para gastar en joyerías y combustible; lingotes de oro; regalos gastronómicos, electrónicos, culturales, deportivos; y cestas de belleza fueron algunos de los regalos que recibieron los afortunados, que se mostraron en todo momento muy satisfechos con sus regalos. Finalizada la entrega de premios, regresó al escenario el ritmo de Motown con canciones de Tina Turner o James Brown que hicieron bailar a los presentes; la calidad vocal del grupo y su energía fueron un lujo en la gala. La cita se clausuró con un exquisito cóctel, a cargo de Turquesa Catering, que se extendió hasta cerca de las 21 horas ofreciendo una velada inolvidable plena de alegría, emoción y sorpresas.