Llama la atención el vestuario que luce Madò Pereta en Fiesta. Sobre todo por lo bueno, bonito y exclusivo que es. Y caro, «pues cada año me suelo gastar entre 5.000 y 6.000 euros en ropa para ella». Y es ropa exclusiva, ropa a medida, a cargo de dos grandes diseñadores: Víctor Guerrero y Jordi Dalmau, «el primero le hace la ropa de más fantasía, el segundo, de más diseño». Todo esto nos lo cuenta su nebot, el actor Joan Carles Bestard, a quién felicitamos por el éxito que ha tenido Boeing Boeing, la obra que ha representado esta pasada semana en el teatro Xesc Forteza de Palma.

Volviendo al vestuario de su tía, Madò Pereta, nos dice «que desde que apareció por primera vez en un escenario, de lo que han pasado ya 23 años, se habrá hecho unos 100 vestidos, a los que tenemos que sumar las plumas, sombreros, zapatos, etc. Es tanto lo que tiene que en casa hemos destinado una de las habitaciones a que guarde toda su ropa». Y ahondado un pelín más, le preguntamos por el más caro, «… pues el amarillo que lució en Fiesta el pasado día 1. Unos 600 euros, diseñado por Jordi Dalmau».

Madò Pereta nos va a seguir mostrando más vestidos a través de Telecinco, «pues sigue teniendo contrato, por lo que la veremos el próximo día de Reyes…. Y hasta que le digan no vengas más, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, pues lo que hace gusta cada vez más». En cuanto a él, le preguntamos que cuándo le veremos en IB3 Televisió. «Pues no lo sé, pero las perspectivas son buenas tras una conversación que mantuve recientemente… Pero de lo que sí estoy seguro es de que a partir de ahora van a desaparecer las listas negras que me consta que había», asegura.

Pues si es así, lo celebraremos. Como nos alegramos de que a costa de pico y pala, sin decaer en ningún momento, Joan Carles, no solo se haya consolidado como actor tanto en Mallorca como en otros puntos de la Península, sino que haya conseguido que una potente cadena de televisión de nuestro país se haya fijado en su alter ego, Madò Pereta, para el exitoso programa de los fines de semana, Fiesta, donde ha encajado, entre otras cosas, porque ella es como una fiesta que no cesa jamás.