«En BCM trabajamos para estar en el top ten»

Desde su apertura, a finales de los 80, la macrodiscoteca BCM de Magaluf ha ido innovando en la noche mallorquina convirtiéndose en destino imprescindible como lugar de ocio nocturno tanto para residentes como turistas de todo el mundo.

En plena pandemia de la COVID-19, la propiedad de BCM continuó apostando por ofrecer la mejor y más avanzada tecnología realizando una impresionante reforma integral, dejando sólo los cimientos, y una gran reconversión, logrando un concepto multifuncional de vanguardia y lujo, único. Junto a un extraordinario equipo humano, perfectamente afinado por el director Jaime Lladó, y un programa con los mejores dj’s y artistas, la discoteca BCM ha cosechado varios éxitos y reconocimientos en su nueva etapa, alcanzando en su segunda temporada el puesto 22 entre las mejores discotecas del mundo. «Trabajamos para ofrecer la excelencia y llegar a estar en el top ten», asegura Jaime Lladó quien, recién llegado de Las Vegas, aterriza con nuevas ideas de cara a la nueva temporada.

BCM, que cuenta, en su planta inferior, con Tito’s Calvià Beach, recibió hace un mes el galardón que le sitúa entre los clubes nocturnos más punteros del mundo. Así se indicó en la gala de los prestigiosos Golden Moon Awards, celebrada en el marco de la IX edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper. La discoteca ha sido incluida por segundo año consecutivo en The World’s 100 Best Club 2023, galardón que sitúa a Mallorca en el epicentro del ocio nocturno mundial, y BCM es la única de la Isla que consigue permanecer en la prestigiosa lista dos años seguidos. «La propiedad quiere que trabajemos para estar en el top ten de esta lista a nivel mundial. Un reto que nos atrae a los que formamos este equipo y sin duda trabajaremos, no sólo por conseguirlo, sino también para que nuestros clientes disfruten del mejor espectáculo y servicio», comenta Jaime LLadó.

En este año de éxitos, el Grupo Cursach también recibió el Primer Premio Ibeconomia a la Excelencia de las Empresas y Comercios de Calvià, un reconocimiento que otorga la prestigiosa publicación económica y empresarial a las empresas del municipio que destacan en diversas áreas clave, impulsando el crecimiento económico y social de la economía municipal.

Parte del equipo de BCM que ya prepara la programación para la temporada 2024 con grandes artistas.

Ubicado en Calvià, BCM es el club nocturno más grande de Mallorca y ofrece música de dj nacionales e internacionales; seis salas VIP, ideales para disfrutar de la noche de una forma más privada y selecta; estrictos protocolos de seguridad; además de una iluminación y animación de vanguardia. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, la discoteca se ha mantenido como un referente constante en el panorama internacional, apareciendo de forma recurrente en las listas de las salas más destacadas a nivel mundial. «La importancia del éxito es trabajar siete noches, de siete días, y eso es complicado. Pero además, queremos que cada una de esas noches sea diferente a la anterior y a la del día siguiente, con una programación distinta y otro perfil de clientela».

Una Nochevieja inolvidable

Para mañana, último día del año 2023 y primera fiesta para 2024, BCM Mallorca y Tito’s Calvia Beach apuestan por la mejor música y servicio de calidad, con un precio mínimo de 50 euros, y un espacio vip o premium para vivir grandes experiencias. «Abriremos puertas desde las 23.30 horas hasta las seis de la madrugada. Las dos discotecas contarán con una programación muy diversa y el público podrá optar a ambas».

De cara al año 2024 y la nueva temporada, Jaime Lladó prefiere no desvelar ninguna exclusiva, pero garantiza que «estamos trabajando para traer lo mejor a BCM, y cuando decimos lo mejor, nos referimos a auténticos números uno del mundo».